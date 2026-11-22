Δύο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (22/11) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Συγκεκριμένα, η Μύκονος Betsson (1-6) θα υποδεχθεί στην 13:00 τους Vikos Falcons (1-6) θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από το Περιστέρι την προηγούμενη αγωνιστική (84-67).

Από την άλλη μεριά, το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ, ταξιδεύει στο «Νησί των Ανέμων» με στόχο να επιστρέψει σε νικηφόρα τροχιά, μετά την εντός έδρας ήττα από το Μαρούσι.

Λίγο αργότερα, στις 15:00, η Καρδίτσα Ιαπωνική θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (6-1) με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΠΟΡ FM TV 2.

Μετά την ήττα τους στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να εμφανιστούν σοβαροί απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλίας που βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 4-3.

Το σημερινό (22/11) πρόγραμμα