Basketball Champions League: Η ώρα και το κανάλι του ΑΕΚ-Μπανταλόνα

Η πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ είναι εδώ! Η Ένωση έχει «ραντεβού» με την ιστορία το απόγευμα της Τετάρτης (15/04). Αυτό γιατί υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 της σειράς των προημιτελικών του BCL με φόντο την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης.



Ο κόσμος της Ένωσης αναμένεται να μετατρέψει για ακόμη μια φορά τη Sunel Arena σε... καμίνι, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.



Το game 3 της συγκλονιστικής σειράς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπανταλόνα είναι προγραμματισμένο την Τετάρτη 15/04, στις 19:30. Την μεγάλη αναμέτρηση της Ένωσης έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Cosmote Sport 4.



