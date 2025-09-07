BBC: «Η σωτηρία του αμνού» - Η φωτογραφία από την Αχαΐα ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές για το 2025

Λίγες εβδομάδες πριν η Αχαΐα ήρθε αντιμέτωπη με μια από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έχει περάσει.

Όμως, βαθιά συγκίνηση σκόρπισαν οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου με εθελοντές να συνδράμουν στη διάσωση ζώων που κινδύνευαν από την πύρινη λαίλαπα.

Μία από αυτές ήταν και η φωτογραφία που στιγμάτισε πολλούς από εμάς, με τον νεαρό Όλσι να έχει στην αγκαλιά του ένα πρόβατο πάνω σε ένα μηχανάκι. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Θανάση Σταυράκη για το Associated Press.

A man carrying a sheep to safety during a large fire in Patras, Greece.



2025 📷 Thanassis Stavrakis @TStavrak / AP Photo pic.twitter.com/g6e8BqJHEb — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) August 14, 2025

Ο αλβανικής καταγωγής Όλσι, έσωσε από τις εκτάσεις που φλέγονταν το πρόβατο, κουβαλώντας το πάνω στο μηχανάκι του και φωνάζοντας «έλα, κάντε λίγο άκρη», όπως καταγράφεται και στο βίντεο του Independent.

Σύμφωνα με μία λίστα δώδεκα φωτογραφιών του BBC, η φωτογραφία αυτή από την Πάτρα είναι μία από τις πιο εμβληματικές για το 2025 μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, το BBC περιγράφει τη φωτογραφία με τα εξής λόγια:

«Στο φόντο καπνών που υψώνονται σαν μάλλινα σύννεφα από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα διακρίνεται να σώζει ένα πρόβατο που γαντζώνεται πάνω του. Η πράξη παραπέμπει στις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κρατά στους ώμους του ένα ευάλωτο ζώο. Διαμέσου των αιώνων, το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο – είτε αποτυπωμένο σε τοιχογραφία είτε σε φωτογραφία – ανανεώνει τον μυθικό χαρακτήρα της ηρωικής πράξης».

Η ιστορία πίσω από τη συγκινητική φωτογραφία

Το πρόβατο ονομάστηκε «Μέλπω», επειδή έκανε «με» σε όλη τη διαδρομή και πρόκειται για ένα από τα τρία που διασώθηκαν και βρίσκονται στη Vegan Farm. Όσο για το άλλο πρόβατο που απεικονίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε «Χαλβάς» και είναι και ο ίδιος παρέα με τη Μέλπω στη φάρμα.