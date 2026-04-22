BDSM: Πώς συνδέονται οι σαδομαζοχιστικές πρακτικές με την παιδική κακοποίηση

Η σεξουαλικότητα δεν είναι μια απλή ή μονοδιάστατη πλευρά της ανθρώπινης ζωής. Μια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να φωτίσει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και συχνά παρεξηγημένη πτυχή της: τη σχέση ανάμεσα σε τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, τον τρόπο που συνδεόμαστε συναισθηματικά ως ενήλικες και τη συμμετοχή σε πρακτικές BDSM.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Behavioral Sciences, ανέλυσε δεδομένα από 318 ενήλικες και κατέληξε σε ένα βασικό συμπέρασμα: οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας φαίνεται να συνδέονται με τον τρόπο που χτίζουμε σχέσεις και εκφράζουμε τη σεξουαλικότητά μας, αλλά όχι με τον απλοϊκό τρόπο που συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση.

Καταρχάς, τι είναι το BDSM; Πρόκειται για έναν όρο-ομπρέλα που περιλαμβάνει πρακτικές όπως ακινητοποίηση με σκοινιά ή χειροπέδες, κυριαρχία, υποταγή και σαδομαζοχισμό. Παρά τα στερεότυπα, βασικό χαρακτηριστικό αυτών των πρακτικών είναι η συναίνεση, η επικοινωνία και τα σαφή όρια μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πώς διαμορφώνονται οι συναισθηματικοί δεσμοί από την παιδική ηλικία

Η μελέτη δείχνει ότι άτομα που είχαν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία εμφανίζουν συχνότερα αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «ανασφαλή προσκόλληση». Πρόκειται για μοτίβα σχέσεων όπου κυριαρχούν ο φόβος εγκατάλειψης, η ανάγκη για επιβεβαίωση ή η δυσκολία εμπιστοσύνης προς τους άλλους. Αυτά τα μοτίβα, που διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή, συχνά επηρεάζουν τις ερωτικές και συναισθηματικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μια στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση και τις BDSM πρακτικές, ιδιαίτερα σε ρόλους υποταγής. Με άλλα λόγια, όσοι είχαν τέτοιες εμπειρίες ανέφεραν πιο συχνά ότι αντλούν ευχαρίστηση από ρόλους όπου παραχωρούν τον έλεγχο.

Υπάρχει τελικά σχέση ανάμεσα σε τραύμα και BDSM;

Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή: οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι η συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα. Το γεγονός ότι δύο πράγματα εμφανίζονται μαζί δεν σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Δεν ισχύει ότι όποιος ασχολείται με το BDSM έχει τραυματικό παρελθόν – ούτε ότι όσοι έχουν τραυματικό παρελθόν θα στραφούν σε τέτοιες πρακτικές.

Μάλιστα, τα δεδομένα δείχνουν ότι η συμμετοχή σε BDSM επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι άνδρες στην έρευνα δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα τόσο κυριαρχίας όσο και υποταγής σε σχέση με τις γυναίκες, κάτι που ανατρέπει παραδοσιακά στερεότυπα. Επίσης, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όσοι ζουν σε αστικά κέντρα και άτομα που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες ή βρίσκονται σε ανοιχτές σχέσεις ανέφεραν μεγαλύτερη εμπλοκή σε BDSM.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον ρόλο του «στυλ προσκόλλησης». Άτομα με έντονη ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση φαίνεται να προτιμούν πιο συχνά ρόλους υποταγής, ενώ εκείνοι που δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τους άλλους εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση προς ρόλους κυριαρχίας. Αυτό δείχνει ότι οι σεξουαλικές προτιμήσεις μπορεί να συνδέονται με βαθύτερους ψυχολογικούς μηχανισμούς.

Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: το BDSM δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παθολογία». Η σύγχρονη επιστήμη έχει απομακρυνθεί από παλαιότερες αντιλήψεις που συνέδεαν τέτοιες πρακτικές με ψυχικές διαταραχές. Αντίθετα, όταν υπάρχει συναίνεση και ασφάλεια, θεωρούνται απλώς μία από τις πολλές μορφές ανθρώπινης σεξουαλικής έκφρασης. Για ορισμένους ανθρώπους, μάλιστα, αυτές οι πρακτικές μπορεί να λειτουργούν και ως τρόπος επεξεργασίας συναισθημάτων, ενίσχυσης της εμπιστοσύνης ή εξερεύνησης της ταυτότητάς τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελούν «θεραπεία», αλλά δείχνει πόσο σύνθετη είναι η σχέση ανάμεσα στην ψυχολογία και τη σεξουαλικότητα.

Γιατί η σεξουαλικότητα δεν χωρά σε απλές εξηγήσεις

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν επίσης τους περιορισμούς της μελέτης. Τα δεδομένα βασίζονται σε αυτοαναφορές, κάτι που μπορεί να επηρεάζει την ακρίβεια, ενώ το δείγμα δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, δεν εξετάστηκαν άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως ψυχικές διαταραχές ή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, παραμένει σαφές: η ανθρώπινη σεξουαλικότητα δεν μπορεί να εξηγηθεί με απλοϊκά σχήματα. Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, οι συναισθηματικοί δεσμοί και οι προσωπικές επιλογές αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους τρόπους.

Και ίσως το πιο σημαντικό: η κατανόηση αυτών των σχέσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε στιγματισμό, αλλά σε πιο ώριμες και ενημερωμένες συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.