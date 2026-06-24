Beverly Hills 90210: Ξεσπούν οι θαυμαστές της «Άντρεα» - Το ψέμα που είχε πει για την ηλικία της

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Beverly Hills 90210», Gabrielle Carteris, έκανε αποκαλύψεις που προκάλεσαν τις αντιδράσεις των θαυμαστών της. Ήταν 29 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της 16χρονης μαθήτριας λυκείου Άντρεα Ζάκερμαν στην επιτυχημένη σειρά της δεκαετίας του 1990 και όπως παραδέχθηκε στο podcast «Still Here Hollywood», προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητές της να εξασφαλίσει τη θέση, προσποιήθηκε ότι ήταν 21 ετών - ένα «παιχνίδι» που απέδωσε, καθώς αυτός έμελλε να είναι ο πιο γνωστός ρόλος της καριέρας της.

Όταν η σειρά άρχισε να γνωρίζει επιτυχία, το καστ των έφηβων ειδώλων πέρασε από το «μικροσκόπιο», με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν αλήθειες για την προσωπική τους ζωή, μεταξύ των οποίων και η πραγματική ηλικία της Gabrielle.

«Πέρασε από οντισιόν για να συμμετάσχει στο Golden Girls την ίδια μέρα με το 90210. H Betty White πήρε τον ρόλο της», σχολίασε αστειευόμενος κάποιος όταν άκουσε το podcast ενώ κάποιος άλλος θυμήθηκε: «Έμοιαζε σαν να ήταν 40 ετών στο 90210. Νόμιζα ότι έπαιζε μια δασκάλα ή έναν γονέα».

«Όλοι ξέραμε ότι ήταν μεγαλύτερη αλλά δεν μας ένοιαζε. Φαινόταν πολύ μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους ηθοποιούς». «Ο χαρακτήρας της έμοιαζε περισσότερο με τη θεία όλων που φτιάχνει στιφάδο στο διαμέρισμά της παρά με μια 19χρονη φοιτήτρια» ήταν κάποια άλλα σχόλια.