Biased Beast: «Όταν κάποιος με γνωρίζει πρώτη φορά περιμένει να δει έναν ροκ σταρ που σπάει κιθάρες»

Ο Biased Beast, κατά κόσμον Χριστόφορος Ηλία, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις απαιτήσεις που έχει από εκείνον ο κάθε άνθρωπος που γνωρίζει.

«Σε κάθε συνάντηση, σε κάθε hello, εγώ βλέπω στα μάτια του άλλου ότι περιμένει να δει κάτι άλλο από μένα, να δουν κάποιον να… ροκστάρει, κάποιον να αρχίσει να τραγουδάει ρεφρέν, να αρχίσει να σπάει κιθάρες και τέτοια. Αυτό με απογοητεύει λίγο, στεναχωριέμαι λίγο. Αλλά απ' την άλλη σου λέω, είναι η δουλειά και είναι και λίγο το price to pay. Έχει τύχει να πάω σε πρώτο ραντεβού και το άλλο πρόσωπο να περιμένει να βρει κάτι άλλο. Συνέχεια γίνεται αυτό».

«Η μητέρα μου έχει βάλει το χέρι της στο styling μου»

«Δεν ξέρω αν οι Κύπριοι έχουμε λόγω της αγγλικής μας παιδείας, γιατί είναι και το πώς γεννιέσαι, με το λαρύγγι, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Πιστεύω κάτι έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή, κοντά εκεί που είμαστε, που έχει και εκεί μια πηγή στις καλές φωνές. Σίγουρα η παιδεία των Άγγλων μας βοήθησε πολύ.

Εγώ μεγάλωσα με το αμερικανικό το σύστημα, περισσότερο τα ΜΜΕ της Αμερικής. Άρα το είχα μέσα στα αυτιά μου, βελτιώθηκα και εγώ. Και το θεωρώ και πολύ μαγκιά το ότι ήμουν ανάμεσα σε κόσμο στην Αμερική και δεν ήξερε κανένας ότι δεν είμαι ένας από αυτούς. Νόμιζαν ότι είμαι Λατίνος. Η μητέρα μου έχει βάλει το χέρι της στο styling μου, θέλει να είναι όλα σωστά. Δεν με επιμελείται, αλλά σίγουρα τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε».