Την κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο σπίτι» επικαλέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να σχολιάσει με την υπόθεση απάτης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας πρότασής του για την «ταινία της εβδομάδας», μέσω της οποίας παρεμβαίνει με τον δικό του τρόπο στην πολιτική επικαιρότητα, επέλεξε αυτή τη φορά την αγαπημένη κινηματογραφική περιπέτεια των Χριστουγέννων, συνδέοντας τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης με τις ευφάνταστες παγίδες που στήνει ο μικρός Κέβιν για να προστατεύσει το σπίτι του από τους διαρρήκτες.

Με μια δόση χιούμορ και σαφείς πολιτικές αιχμές, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τον αριθμό των πολυκέντρων ανακύκλωσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία. «Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια! Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε με μια ακόμη κινηματογραφική αναφορά, παραπέμποντας στις παγίδες που αποτελούν σήμα κατατεθέν της ταινίας: «Με τόσα σπιτάκια, ούτε οι παγίδες του Κέβιν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν».

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στη λεζάντα της ανάρτησης του Αλέξη Τσίπρα:

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια!

Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά..

Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω απο αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης.

Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία».