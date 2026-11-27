Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League με την φανέλα της Χάλ, η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα της στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο διεθνής γκολκίπερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του στην νίκη επί της Μπράιτον με 2-0, με την αγγλική λίγκα να τον συμπεριλαμβάνει στην κορυφαία 11αδα της αγωνιστικής. Ο ίδιος, μιλώντας στο «Hull Live», αναφέρθηκε στην εμπειρία του στην Αγγλία και δεν παρέλειψε να απαντήσει σε όσους είχαν σπεύσει να καταδικάσουν τη Χαλ σε υποβιβασμό, προτού καν ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική περίοδος.

Kostas Tzolakis sends defiant message to Hull City's Premier League critics – 'Let's see'. #hcafc https://t.co/AHGiDfpewF — Hull City Live (@HDMHullCity) November 27, 2026

«Το απολαμβάνω πάρα πολύ και μου αρέσει που αγωνίζομαι στην Premier League. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, όλοι έλεγαν: “Α, αυτοί θα πέσουν, θα επιστρέψουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship”. Για να δούμε, όμως, ποιος θα υποβιβαστεί τελικά στη δεύτερη κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Σημειώνεται πως ο 24χρονος πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει βασικός και στα έντεκα παιχνίδια της Χαλ, έχοντας τέσσερα clean sheets.