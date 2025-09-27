Bild: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρίπτονται τα drones από τον γερμανικό στρατό

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.



Τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντοπιστεί drone να πετούν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να κλείσουν προσωρινά. Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχει επίσης αναφέρει αύξηση στις ύποπτες εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την τελευταία αργά την Παρασκευή σε ένα βόρειο κρατίδιο της χώρας, στα σύνορα με τη Δανία. Οι υποψίες στρέφονται κατά της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει γνωστή οποιαδήποτε απόδειξη.



Το Βερολίνο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones και η εφημερίδα Bild μεταδίδει ότι, μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει η Kυβέρνηση, είναι και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η τελική απόφαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, ο στρατός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει εάν ένα drone συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.



Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους νόμους περί εναέριας ασφάλειας, ώστε ο στρατός να μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία «ειδικά στην άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».



«Δεν βιώνουμε μόνο ένα σημείο καμπής στην στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και στην πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στο σύνολό της», δήλωσε χαρακτηριστικά.