Bιταμίνη D: Γιατί είναι απαραίτητη και από ποιες τροφές μπορούμε να την πάρουμε

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο οργανισμός μας μπορεί να συνθέσει βιταμίνη D χάρη στο ηλιακό φως, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται «η βιταμίνη του ήλιου». Η έκθεση στον ήλιο αποτελεί τον πιο φυσικό τρόπο παραγωγής της, αρκεί βέβαια να γίνεται με μέτρο. Στην πράξη, όμως, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν τον ήλιο ή ζουν σε περιοχές όπου η ηλιοφάνεια δεν είναι επαρκής για μεγάλο μέρος του χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσληψη βιταμίνης D μέσω της διατροφής ή των συμπληρωμάτων γίνεται συχνά αναγκαία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού.

Δες ποιες τροφές περιέχουν Bιταμίνη D και πότε χρειάζεται προσοχή στα συμπληρώματα.