Η Black Friday 2026 πλησιάζει και το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται στις προσφορές που αναμένεται να συνοδεύσουν τη φετινή εμπορική περίοδο. Η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αποτελεί την ημέρα κορύφωσης των εκπτώσεων, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Ο κύκλος των προσφορών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τη Cyber Monday, η οποία είναι προσανατολισμένη κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η Black Friday έχει καθιερωθεί και στην ελληνική αγορά ως μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του έτους, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της χριστουγεννιάτικης αγοραστικής κίνησης.

Ο θεσμός ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σταδιακά επεκτάθηκε σε πολλές χώρες, με ιδιαίτερη απήχηση σε προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές και είδη ευρείας κατανάλωσης.

Black Friday 2026: Οι τρεις ημερομηνίες των προσφορών

Το φετινό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Black Friday, με εκπτώσεις και ειδικές προσφορές στα καταστήματα και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Cyber Monday, με έμφαση στις διαδικτυακές αγορές.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη Black Friday είναι προαιρετική. Δεν πρόκειται για τακτική εκπτωτική περίοδο, αλλά για εμπορική προωθητική ενέργεια, στην οποία κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα συμμετάσχει.

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου προβλέπεται ως ημέρα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 5157/2024.

Έτσι, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν. Το ωράριο αναμένεται να καθοριστεί από τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των καταστημάτων.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν την Κυριακή προβλέπεται υποχρεωτικά η χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης, σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που αρχίζει την Κυριακή.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις προσφορές

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έχει επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Black Friday οφείλουν να τηρούν τους κανόνες για τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σαφής και ακριβής ενημέρωση για τις τιμές των προϊόντων. Ειδικότερα:

Στα προϊόντα που διατίθενται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η προηγούμενη και η νέα μειωμένη τιμή.

Όταν αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης, αυτό πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια.

Οι προσφορές πρέπει να είναι πραγματικές και να μην παραπλανούν τους καταναλωτές.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη Black Friday παραμένει προαιρετική.

Σε παλαιότερη ενημέρωσή της, η ΕΣΕΕ έχει αναφερθεί και σε περιορισμό σχετικά με την προσφορά ειδών που υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των διαθέσιμων κωδικών ενός καταστήματος.

Πρόστιμα έως και 1% του ετήσιου τζίρου

Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες σχετικά με τις προσφορές και τις εκπτώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΣΕΕ, για συγκεκριμένες παραβάσεις προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με κατώτατο ποσό τις 5.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών προσφορών, είτε ως προς το ποσοστό της έκπτωσης είτε ως προς τις αναγραφόμενες τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το 1% του ετήσιου τζίρου, με ελάχιστο ποσό τις 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται αυτοτελή πρόστιμα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για συγκεκριμένες παραβάσεις των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των εκπτώσεων, ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές και κυρώσεις.

Cyber Monday 2026: Πότε ξεκινούν οι ηλεκτρονικές προσφορές

Μετά τη Black Friday και την Κυριακή των αγορών ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη εμπορική ημέρα συνδέεται κυρίως με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς τα e-shops διαθέτουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές και παρουσιάζουν ειδικές προσφορές.

Η Cyber Monday έχει αποκτήσει σημαντική θέση και στην ελληνική αγορά, καθώς η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών έχει ενισχύσει τη συμμετοχή τόσο μεγάλων επιχειρήσεων όσο και μικρότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητήσουν προσφορές σε ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα τεχνολογίας και πολλές ακόμη κατηγορίες αγαθών, συγκρίνοντας τις τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.