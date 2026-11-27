Με προσδοκίες για ενίσχυση του τζίρου και σημαντικές εκπτώσεις, ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή (27/11), η Black Friday, το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς, με τα εμπορικά καταστήματα έχουν ήδη ριχτεί στη μάχη των προσφορών, με τους καταναλωτές να αναζητούν συμφέρουσες και ασφαλείς αγορές ενόψει των Χριστουγέννων.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα, ενώ η εκπτωτική περίοδος κορυφώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τη Cyber Monday και την αυξημένη κινητικότητα στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

«Η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Όπως επισημαίνει, έρευνα της EY δείχνει ότι το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024.

Πέρυσι, ο τζίρος της Black Friday εκτιμήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές και μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ. Στις ηλεκτρονικές αγορές, την εβδομάδα της Black Friday 2025, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 37%, οι παραγγελίες κατά 25%, ενώ η μέση αξία παραγγελίας διαμορφώθηκε στα 104 ευρώ, από 94 ευρώ το 2024.

Στις φετινές προτιμήσεις προηγούνται τα ρούχα και τα αξεσουάρ (61%), ακολουθούν η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές (59%), οι ηλεκτρικές συσκευές (42%), τα προϊόντα ομορφιάς (31%) και τα είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

Δύο στους δέκα σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ τέσσερις στους δέκα υπολογίζουν ότι θα δαπανήσουν από 100 έως 250 ευρώ για Black Friday και Cyber Monday.

Ο Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει, ωστόσο, ότι τέσσερις στους δέκα καταναλωτές εξακολουθούν να αμφισβητούν την πραγματικότητα των εκπτώσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφανείς τιμές, σαφείς όρους και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Το κυνήγι των προσφορών και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας της Marc για λογαριασμό της Visa, σε δείγμα 1.003 ατόμων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026.

Το 84% των ερωτηθέντων σκοπεύει να προσφέρει δώρα στα αγαπημένα του πρόσωπα, με τους περισσότερους να προϋπολογίζουν από 100 έως 249 ευρώ. Παράλληλα, το 49% θα συνδυάσει αγορές σε φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η τιμή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής για το 74%, η ποιότητα για το 65% και οι προσφορές για το 37%. Η Black Friday και η Cyber Monday επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις του 55% των καταναλωτών, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 76% στις ηλικίες 18-29 ετών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά, επίσης, ολοένα μεγαλύτερη θέση στην καταναλωτική συμπεριφορά. Το 72% δηλώνει εξοικειωμένο με τις εφαρμογές AI, ενώ το 55% σκοπεύει να τις αξιοποιήσει στις αγορές του κατά τη Black Friday και την εορταστική περίοδο.

Οι κυριότερες χρήσεις αφορούν τη σύγκριση τιμών (64%), την αξιολόγηση κριτικών (63%) και την αναζήτηση προτάσεων για δώρα (48%).

Παρά την εξοικείωση με τα νέα εργαλεία, οι καταναλωτές διατηρούν τον έλεγχο των συναλλαγών τους. Μόλις το 24% θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια αγορά, υπό την προϋπόθεση προσωπικής έγκρισης σε κάθε στάδιο.

Ψηφιακές πληρωμές και φόβοι για ηλεκτρονικές απάτες

Οι πληρωμές με κάρτα κυριαρχούν τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το 67% προτιμά την κάρτα στις αγορές με φυσική παρουσία, έναντι 26% που επιλέγει μετρητά. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι κάρτες συγκεντρώνουν το 52%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια φτάνουν το 20% στις ηλικίες 18-29 ετών.

Παράλληλα, επτά στους δέκα καταναλωτές πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω smartphone.

Η ψηφιακή ευκολία, ωστόσο, συνοδεύεται από αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια. Το 59% φοβάται ότι μπορεί να πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 48% δηλώνει ότι έχει δεχθεί απόπειρα εξαπάτησης κατά το τελευταίο έτος.

Οι συνηθέστερες απόπειρες αφορούν παραπλανητικά μηνύματα που δημιουργούνται με τη χρήση AI (51%) και τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

Οδηγός ασφαλών αγορών για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ενόψει της εκπτωτικής περιόδου, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, τόσο στις αγορές από φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι βασικές συστάσεις προς τους καταναλωτές είναι:

Έλεγχος προϊόντος και καταστήματος: Επιβεβαιώστε τα χαρακτηριστικά, την τελική τιμή και τα έξοδα αποστολής. Στα e-shops ελέγξτε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Επιβεβαίωση πραγματικής έκπτωσης: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Η τιμή αναφοράς πρέπει, κατά κανόνα, να είναι η χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών.

Ασφαλείς πληρωμές: Ενημερωθείτε για το κόστος και τον χρόνο παράδοσης, αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες και κρατήστε τα αποδεικτικά των συναλλαγών.

Δικαίωμα επιστροφής: Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματία ισχύει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, με ορισμένες εξαιρέσεις. Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης.

Από την πλευρά του, το ΕΒΕΠ απευθύνει συστάσεις και στις επιχειρήσεις, ζητώντας διαφάνεια στις προσφορές και σαφή ενημέρωση των πελατών.

Ειδικότερα, καλεί τους εμπόρους να αναγράφουν σωστά την τιμή αναφοράς, να διευκρινίζουν ποια προϊόντα συμμετέχουν στις εκπτώσεις, να ενημερώνουν για το συνολικό κόστος και τον χρόνο παράδοσης και να εξηγούν με σαφήνεια την πολιτική επιστροφών.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκπτωτικά προϊόντα εξακολουθούν να καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση σε περίπτωση ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνίας με την περιγραφή τους. Επομένως, μια γενική ένδειξη «τα εκπτωτικά δεν επιστρέφονται» δεν μπορεί να αναιρεί τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ