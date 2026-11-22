Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday έχει ξεκινήσει, με την αγορά να προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς. Η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με επίκεντρο κυρίως τις ηλεκτρονικές αγορές.

Τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός έχει αποκτήσει σταθερή θέση στην ελληνική αγορά, με τις προσφορές να μην περιορίζονται πλέον μόνο σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Εκπτώσεις αναμένονται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές μέχρι ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά και είδη για το σπίτι.

Μάλιστα, αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν προσφορές πριν από την επίσημη ημερομηνία, επεκτείνοντας στην πράξη την εκπτωτική περίοδο σε περισσότερες ημέρες. Έτσι, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουν την Παρασκευή για να αναζητήσουν τις αγορές που τους ενδιαφέρουν.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τη Black Friday

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη φετινή Black Friday εμφανίζεται αυξημένο. Σύμφωνα με έρευνα της EY, το 67% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024.

Η εκπτωτική περίοδος αποτελεί για αρκετά νοικοκυριά ευκαιρία να προμηθευτούν προϊόντα που χρειάζονται σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και να ξεκινήσουν τις αγορές για τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει το κατά πόσο οι εκπτώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές μειώσεις τιμών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ενόψει της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας εξέδωσαν οδηγίες για ασφαλείς αγορές, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι ο έλεγχος της πραγματικής έκπτωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μείωση τιμής, οφείλει να εμφανίζει ως προηγούμενη τιμή τη χαμηλότερη τιμή που είχε διαθέσει το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές και να μην παρασύρονται αποκλειστικά από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.

Εξίσου σημαντικό είναι να ελέγχουν την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι αναγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι όροι συναλλαγής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ιστοσελίδες που εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, χωρίς να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την ταυτότητα του πωλητή.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζουν τα έξοδα αποστολής, να ενημερώνονται για τον χρόνο παράδοσης και να χρησιμοποιούν ασφαλείς τρόπους πληρωμής. Καλό είναι, παράλληλα, να διατηρούν τα αποδεικτικά της παραγγελίας και της πληρωμής, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν σε περίπτωση προβλήματος.