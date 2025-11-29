Black Friday - Cyber Monday: Ξεκίνησε ο «μαύρος» χορός προσφορών –Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή

Με «μαύρες» προσδοκίες για ρεκόρ τζίρου και το βλέμμα στραμμένο στις γιορτές, ο εμπορικός κόσμος μπήκε από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σε ρυθμούς… καταναλωτικής καταιγίδας. Το Black Friday ξεκίνησε δυναμικά, με τα καταστήματα να βγάζουν τα «βαριά χαρτιά» τους και τις εκπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 70%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η «βουτιά» των τιμών φτάνει μέχρι και το 70%. Οι καταναλωτές, βέβαια, δεν κινούνται στα τυφλά: ψάχνουν συμφέρουσες, έξυπνες και –κυρίως– ασφαλείς αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, σε μια αγορά που μόλις τώρα δείχνει να «ζεσταίνεται» με το άρωμα της εορταστικής περιόδου.



Η Κυριακή 30 Νοεμβρίου αναμένεται να δώσει νέα «ανάσα» στην εμπορική «μάχη», καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη τη χώρα, ενώ η μεγάλη κορύφωση των προσφορών μεταφέρεται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Cyber Monday. Εκεί, το shopping αλλάζει «πίστα» και μετακομίζει σχεδόν ολοκληρωτικά στα ψηφιακά ράφια, με τα ελληνικά e-shops να ετοιμάζονται για την πιο «νευρική» μέρα του έτους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στο φόντο της εκπτωτικής «φρενίτιδας», το υπουργείο Ανάπτυξης ανεβάζει στροφές στους ελέγχους, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά των πλασματικών προσφορών. Στόχος; Να διασφαλιστεί ότι οι εκπτώσεις που βλέπει ο καταναλωτής δεν είναι «μαύρη κωμωδία», αλλά πραγματική μείωση τιμών, ακόμη κι αν χρειαστεί να πέσουν «καμπάνες» με πρόστιμα σε όσους επιχειρήσουν να «παραμυθιάσουν» την αγορά.

Τα νούμερα της αγοράς

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη ο οποίος μίλησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φετινή Black Friday αναμένεται να κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, καταγράφοντας περίπου 3 εκατομμύρια πωλήσεις, με τη μέση αξία απόδειξης να «φλερτάρει» με τα 100 ευρώ και τον συνολικό τζίρο να εκτιμάται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ.



Τα μεγέθη διεθνώς προκαλούν… ίλιγγο: παγκόσμια ο τζίρος της εκπτωτικής αυτής «ιεροτελεστίας» φτάνει τα 74 δισ. δολάρια, από τα οποία τα 11 δισ. δολάρια αφορούν αποκλειστικά στην αγορά των ΗΠΑ. Για την Ελλάδα, πάντως, τα πράγματα έχουν ενδιαφέρον: τα τελευταία τρία χρόνια, ο εγχώριος τζίρος του Black Friday… τριπλασιάστηκε, καθώς από τα 100 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε στα 300 εκατ., ενώ οι online αγορές έχουν πλέον ξεπεράσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα – σχεδόν διπλάσιες σε όγκο, μια τάση που δείχνει να ήρθε, να έμεινε και να… ρίζωσε βαθιά στη χώρα μας.

Πιο πρόθυμοι να ψωνίσουν οι Έλληνες

Ιδιαίτερα «ενθαρρυντικά» για το λιανεμπόριο είναι και τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας EY Future Consumer Index για το 2025. Το 63% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ψωνίσει φέτος στις ημέρες Black Friday και Cyber Monday, έναντι μόλις 50% το 2024. Η ενισχυμένη αυτή διάθεση μοιάζει να διαπερνά όλες τις ηλικιακές και οικονομικές κατηγορίες, σε ένα περιβάλλον where ο πληθωρισμός έχει γίνει… μόνιμος επισκέπτης, πιέζοντας τα πορτοφόλια αλλά όχι απαραίτητα και την επιθυμία για αγορά non-essential προϊόντων.

Οι ρόλοι… στην εκπτωτική σκηνή

Οι άνδρες κυνηγούν ηλεκτρονικές συσκευές και gadgets, οι γυναίκες «ψηφίζουν» ρούχα, αξεσουάρ αλλά και προϊόντα ομορφιάς. Χριστουγεννιάτικα δώρα, είδη σπιτιού και κουζίνας συμπληρώνουν τη λίστα επιθυμιών, ενώ το 58% του κοινού προτιμά να ψωνίσει online. Μόλις 1 στους 6 θα καταλήξει στα φυσικά καταστήματα, μια εικόνα που επιβεβαιώνει τον ψηφιακό «μετασχηματισμό» του Black Friday στη χώρα.

Οδηγός… «επιβίωσης» στην καταναλωτική ζούγκλα

Μπροστά στην «φρενίτιδα» των black prices και των flash offers, η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν έναν οδηγό 5 κινήσεων για ασφαλείς αγορές, προειδοποιώντας για «δολώματα» που μοιάζουν πειστικά αλλά μπορεί να κρύβουν απάτη:

Έλεγξε πριν κάνεις κλικ – Μηνύματα από celebrities ή friends μπορεί να είναι AI-συνθετικά.

Μην σε πιάνει το «επείγον» – Οι προσφορές που λήγουν σε λίγα λεπτά μπορεί να είναι δόλωμα.

Επικοινώνησε με άλλον τρόπο για να επαληθεύσεις αποστολείς και brands.

Χρησιμοποίησε two-factor authentication και κάνε reporting για ύποπτες διαφημίσεις.

Μην στέλνεις στοιχεία κάρτας μέσω social media. Αν ζητούν bank transfer, φύγε μακριά.

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή χτύπησε «καμπανάκι» για:

Τεχνητή αύξηση αρχικών τιμών για να «φουσκώνουν» τα ποσοστά έκπτωσης,

Ελλιπείς περιγραφές προϊόντων online,

Κρυφά μεταφορικά ή έξοδα αποστολής,

Καθυστερήσεις παράδοσης λόγω ζήτησης,

Ανασφαλή e-shops χωρίς νομικά στοιχεία ή φυσική έδρα.

Το black μήνυμα της αγοράς

Το Black Friday στην Ελλάδα δεν είναι πια μία μέρα – είναι «black month». Και μπορεί να δίνει ευκαιρίες για 8 στους 10 καταναλωτές, αλλά “φουσκώνει” κυρίως τα ταμεία των μεγάλων αλυσίδων, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν να κρατηθούν ανταγωνιστικές με early start και παρατεταμένη προβολή.



Το ερώτημα για το εμπόριο μένει ανοιχτό: θα είναι μια ακόμη χρονιά «μετακίνησης» της καταναλωτικής δαπάνης ή το πρώτο σημάδι αποσυμπίεσης μετά από χρόνια ακρίβειας; Η απάντηση θα γραφτεί… στο σύνολο του δ’ τριμήνου.