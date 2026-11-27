Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η αγορά της Αθήνας λόγω της Black Friday, με την Ερμού να βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοραστικής κίνησης. Από νωρίς, πλήθος καταναλωτών κατέβηκε στον εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, προκειμένου να αξιοποιήσει τις προσφορές και να πραγματοποιήσει τις αγορές του.

Πολίτες που βρέθηκαν στην Ερμού μίλησαν στον FLASH, αναφέροντας ότι εντόπισαν προϊόντα, κυρίως στον τομέα της ένδυσης, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50%.

Black Friday: Πολίτες που βγήκαν για τις αγορές τους δηλώνουν στον FLASH πως βρήκαν προϊόντα σε έκπτωση σε ποσοστά έως 50%. pic.twitter.com/VagE9JzvQq — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Η αγοραστική κίνηση έχει ενισχυθεί και από την περίοδο της Black Week, καθώς αρκετοί καταναλωτές παρακολουθούν τις προσφορές των καταστημάτων και συγκρίνουν τις τιμές πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Μάλιστα, ορισμένοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις ήδη διαθέσιμες εκπτώσεις, εκτιμώντας ότι σε συγκεκριμένα προϊόντα οι τιμές έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο και δεν αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω. Παράλληλα, επιδιώκουν να προλάβουν τα διαθέσιμα αποθέματα, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

Flash.gr/Νεφέλη Λυμπέρη Flash.gr/Νεφέλη Λυμπέρη

Black Friday: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Με αφορμή την κορύφωση των προσφορών της Black Week και της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος απευθύνουν συστάσεις προς το κοινό, ώστε οι αγορές να είναι ασφαλείς και πραγματικά συμφέρουσες, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά.

Οι δύο φορείς επισημαίνουν ότι η πίεση που δημιουργούν οι προσφορές περιορισμένης διάρκειας δεν πρέπει να οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις. Πριν από κάθε αγορά, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τελική τιμή μαζί με τα έξοδα αποστολής, αλλά και την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το τελευταίο οφείλει να διαθέτει σαφή στοιχεία, όπως επωνυμία, διεύθυνση, τρόπους επικοινωνίας και όρους συναλλαγής, ενώ συνιστάται η αποφυγή ανώνυμων ιστοσελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα ποσοστά των εκπτώσεων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλούνταν το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώσει αν η προσφορά είναι πραγματική.

Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τον χρόνο παράδοσης και να επιλέγουν ασφαλείς τρόπους πληρωμής. Οι δύο φορείς προειδοποιούν να μη γνωστοποιούνται τραπεζικά στοιχεία μέσω ύποπτων συνδέσμων ή μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς, ενώ συστήνουν τη διατήρηση όλων των αποδεικτικών παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας με τον προμηθευτή.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι καταναλωτές και τους κανόνες που ισχύουν για τις επιστροφές. Στις αγορές από απόσταση, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφώνου, προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Το κόστος επιστροφής μπορεί να επιβαρύνει τον καταναλωτή, εφόσον αυτό έχει γνωστοποιηθεί στους όρους του προμηθευτή.

Αντίθετα, για τις αγορές από φυσικά καταστήματα, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση.

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αναφορά για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Για αγορές στην Ελλάδα μπορούν να απευθυνθούν στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr), ενώ για συναλλαγές εντός της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (www.eccgreece.gr).