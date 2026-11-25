Έντονη στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται στην ελληνική αγορά, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιχειρούν να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Τον Σεπτέμβριο, τα μπλε τιμολόγια κέρδισαν 124.000 πελάτες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία ενίσχυση μέσα στη χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του χειμώνα, καθώς η νέα εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για το κόστος του ρεύματος. Η αγορά βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα πιέσεων, με το φυσικό αέριο να επιστρέφει στο προσκήνιο και τις τιμές του Δεκεμβρίου να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.

Φωτ.: Eurokinissi

124.000 καταναλωτές εγκατέλειψαν τα κυμαινόμενα τιμολόγια

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Σεπτέμβριο αποτυπώνουν τη μεταβολή στις επιλογές των καταναλωτών. Τα μπλε τιμολόγια αύξησαν το μερίδιό τους στην αγορά από 31,63% σε 33,62%, κερδίζοντας σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Στον αντίποδα, τα πράσινα τιμολόγια υποχώρησαν από 51,79% σε 50,39%, ενώ τα κίτρινα μειώθηκαν από 16,58% σε 15,99%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η μετακίνηση ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική:

Τα μπλε τιμολόγια απέκτησαν 124.000 πελάτες.

Τα πράσινα έχασαν 75.000 πελάτες.

Τα κίτρινα κατέγραψαν απώλειες 32.700 πελατών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια μέσα στο 2026, με βασικό καταλύτη την εμπορική πολιτική των προμηθευτών και τις ανταγωνιστικές προσφορές που εμφανίστηκαν στην αγορά.

Η προσφορά που άλλαξε τις ισορροπίες

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των μπλε τιμολογίων έπαιξε η ανακοίνωση της ΔΕΗ στις αρχές Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα myHome Online, με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η συγκεκριμένη τιμή ήταν αισθητά χαμηλότερη από εκείνη πολλών ανταγωνιστικών οικιακών προγραμμάτων, δίνοντας ισχυρό κίνητρο στους καταναλωτές να επιλέξουν σταθερή χρέωση.

Ωστόσο, η αύξηση των πελατών στα μπλε τιμολόγια δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση του συνολικού μεριδίου της ΔΕΗ. Η επιχείρηση πρόσθεσε περίπου 20.000 πελάτες τον Σεπτέμβριο στη Χαμηλή Τάση, ενώ το συνολικό της μερίδιο ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Μία από τις εξηγήσεις είναι ότι σημαντικός αριθμός καταναλωτών μετακινήθηκε από το πράσινο στο μπλε πρόγραμμα της ίδιας εταιρείας, χωρίς να αλλάξει προμηθευτή.

Η τάση αυτή δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αλλαγή παρόχου, αλλά επεκτείνεται και στην επιλογή διαφορετικού τύπου τιμολογίου μέσα στην ίδια εταιρεία.

Άλμα σχεδόν 50% στη χονδρική μέσα σε μία ημέρα

Την ώρα που τα νοικοκυριά αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών, η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει νέα έντονη μεταβλητότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 215,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας άνοδο 49,55% σε σχέση με τα 144,26 ευρώ της προηγούμενης ημέρας. Η ανώτατη τιμή έφτασε μάλιστα στα 341,27 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Βασικός παράγοντας της ανατίμησης ήταν η αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Το μερίδιό του ανέβηκε στο 36,40%, από 18,95% μία ημέρα νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποχώρησε από το 73% στο 51,35%, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να συγκρατήσουν το κόστος παραγωγής.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον ανατιμήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και τα χαμηλά αποθέματα να ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των τιμολογίων για τον Δεκέμβριο

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η άνοδος στη χονδρεμπορική αγορά θα περάσει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Η επίδραση είναι πιο άμεση στα κυμαινόμενα τιμολόγια, καθώς οι χρεώσεις τους συνδέονται με την πορεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, οι προμηθευτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος, γεγονός που μπορεί να αποτυπωθεί στις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν για τον Δεκέμβριο.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι ήδη δεδομένες. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τη μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, αλλά και από την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι.

Για όσους έχουν επιλέξει μπλε τιμολόγια, η σταθερή χρέωση προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της χονδρικής, για όσο διάστημα ισχύουν οι συμβατικοί όροι του προγράμματός τους.

Η μαζική μετακίνηση του Σεπτεμβρίου δείχνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν πλέον περισσότερο προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους. Το εάν αυτή η επιλογή θα αποδειχθεί και η πιο συμφέρουσα σε βάθος χρόνου θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά τους επόμενους μήνες.