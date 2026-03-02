Bloomberg: ΗΑΕ και Κατάρ προσπαθούν να πείσουν τον Τραμπ να είναι σύντομος ο πόλεμος με το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακές επαφές με συμμάχους, σε μια προσπάθεια να τους πείσουν να βοηθήσουν ώστε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει μια «έξοδο» που θα κρατήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν σύντομες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρει το Bloomberg.

Στόχος των δύο χωρών είναι να συγκροτήσουν μια ευρεία διεθνή συμμαχία που θα στηρίξει μια άμεση και διπλωματική αποκλιμάκωση, προκειμένου να αποφευχθεί γενικευμένη περιφερειακή ανάφλεξη αλλά και παρατεταμένο ενεργειακό «σοκ». Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς οι διαβουλεύσεις αυτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αξιολόγηση του Κατάρ, την οποία είδε το Bloomberg, προειδοποιεί ότι εάν οι θαλάσσιες οδοί της περιοχής συνεχίσουν να πλήττονται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αναμένεται πολύ εντονότερο αντίκτυπο στις τιμές φυσικού αερίου, πέρα από τη σημαντική άνοδο της Δευτέρας.

Το Κατάρ αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο μεγαλύτερο εξαγωγικό συγκρότημα του κόσμου, μετά από ιρανική επίθεση με drone, ένα γεγονός που εκτόξευσε τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου πάνω από 50%.

Στο παρασκήνιο, τόσο τα Εμιράτα όσο και το Κατάρ επιταχύνουν εντατικά τις προσπάθειες για την ενίσχυση των αντιαεροπορικών τους δυνατοτήτων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Εκπρόσωποι του Media Office του Κατάρ και του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα ΗΑΕ έχουν ζητήσει από συμμάχους βοήθεια σε συστήματα μεσαίου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ ζητά εξοπλισμό για αντιμετώπιση επιθέσεων drone, οι οποίες πλέον θεωρούνται μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση που είδε το Bloomberg, τα αποθέματα πυραύλων Patriot του Κατάρ επαρκούν για μόλις τέσσερις ημέρες, με βάση τον τρέχοντα ρυθμό χρήσης.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές επικοινωνίες με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.