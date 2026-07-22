Bloomberg: Το Oruç Reis επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου

Το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis θα πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 30 Αυγούστου, κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Άγκυρα προς τα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.



Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος στα Κατεχόμενα, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου.



Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 97 χιλιόμετρα θα είναι υποθαλάσσια και τα υπόλοιπα 4 χιλιόμετρα χερσαία. Όπως ανέφερε, το έργο θα συνδέει την περιοχή Αναμούρ της επαρχίας Μερσίνας με το Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενης Κερύνειας, και θα κατασκευαστεί ως αγωγός διπλής κατεύθυνσης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποδομή θα μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την τροφοδοσία των Κατεχομένων με φυσικό αέριο από την Τουρκία, αλλά και για τη μεταφορά πιθανής παραγωγής φυσικού αερίου από την Κύπρο προς την Τουρκία και, μέσω αυτής, στις ευρωπαϊκές αγορές.



Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι η παρουσία του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής κρίσης του 2020, όταν οι διαδοχικές αναγγελίες NAVTEX από Ελλάδα και Τουρκία για θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της έντασης.