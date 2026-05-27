Blue Moon 31 Μαΐου: Η Πανσέληνος στον Τοξότη και οι εξελίξεις που θα φέρει

Ένα δεύτερο ολόγιομο φεγγάρι θα φωτίσει τον έναστρο ουρανό στις 31 Μαΐου 2026 και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι συχνό φαινόμενο, να έχουμε δύο πανσελήνους μέσα σε έναν μήνα, ούτε τέσσερις αντί για τρεις σε κάθε εποχή – συμβαίνει περίπου κάθε δύο χρόνια – γι’ αυτό και το δεύτερο ολόγιομο φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα αποκαλείται “Blue Moon”!

Η ονομασία “Blue Moon” δεν ορίζει ότι το φεγγάρι θα είναι χρώματος μπλε. Είναι κυρίως ένας αστρονομικός και λαογραφικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό το πιο σπάνιο φαινόμενο. Άλλωστε και η φράση: “Once in a blue moon” , στα αγγλικά σημαίνει «κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια».

Η Πανσέληνος που γίνεται την Κυριακή 31/5 είναι και η τελευταία της Άνοιξης 2026, σχηματίζεται στην 9η μοίρα του ζωδίου του Τοξότη, σχηματίζεται στην 9η μοίρα του ζωδίου του Τοξότη, ακριβώς πάνω στον απλανή αστέρα Antares (Αντάρη), έναν από τους πιο ισχυρούς και ακραίους βασιλικούς αστέρες! Ο Antares θεωρείται η «Καρδιά του Σκορπιού» και ανήκει στους τέσσερις Βασιλικούς Αστέρες της αρχαιότητας. Η φύση του είναι Άρης – Δίας, δηλαδή συνδυάζει: δύναμη, φιλοδοξία, πάθος, κυριαρχία, ένταση, πολεμική διάθεση, αλλά και μεγάλες επιτυχίες ή πτώσεις. Αντιπροσωπεύει το πάθος, το θάρρος, την πολεμική ορμή, την ετοιμότητα για μάχη, αλλά και τον κίνδυνο της αυτοκαταστροφής μέσω της υπεροψίας ή της εκδίκησης.

Η Πανσέληνος πάντα φέρνει την κορύφωση και την ολοκλήρωση καταστάσεων, κυρίως αυτών που προέκυψαν από τη Νέα Σελήνη που προηγήθηκε, δηλαδή από τις 16/5. Μία Πανσέληνος στο ζώδιο του Τοξότη, μας προτρέπει να αναζητήσουμε τη βαθύτερη αλήθεια που κρύβεται μέσα μας! Είναι φανερό ότι αυτή την περίοδο τα γεγονότα που βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και θα μας απασχολήσουν αφορούν άμεσα : νομικές υποθέσεις (έγγραφα, συμφωνητικά, δικαστήρια), ζητήματα ανώτερων σπουδών (ξεκινούν και οι Πανελλήνιες εξετάσεις), αλλά και υποθέσεις που συνδέονται με τα μακρινά ταξίδια, τον τουρισμό, την στάση και φιλοσοφία ζωής, επέκταση γνώσεων και εμπειριών, κοσμοθεωρία, ιδεολογία, πίστη, θρησκεία.

Τι πρέπει να προσέξουμε με την Πανσέληνο της 31ης Μαΐου;

Ακραίες Συναισθηματικές Εντάσεις και Πάθος: Ακραίες, υπερβολικές, παρορμητικές αντιδράσεις καθώς και ιδεολογικός φανατισμός. Η αίσθηση του «όλα ή τίποτα» μπορεί να παρακινήσει σε ρίσκο, αλαζονεία, επιπολαιότητα.

Αποκαλύψεις και Ξέσπασμα Σκανδάλων: Μυστικά, ίντριγκες ή παρασκηνιακές ενέργειες που κρύβονταν καιρό έρχονται στο φως. Η αλήθεια λέγεται με τρόπο ωμό και άκομψο!

Ιδεολογικές και Δογματικές Συγκρούσεις: Πυροδοτούνται διαμάχες για θέματα δικαιοσύνης, θρησκείας, ηθικής, αξιών ,ιδεολογιών ή ανώτερης γνώσης. Κυριαρχεί η διάθεση να πολεμήσουμε για τα «πιστεύω» μας!

Προσοχή στα ατυχήματα: Λόγω της έντονης Αρειανής φύσης του φεγγαριού, η βιασύνη, η απροσεξία μπορεί να οδηγήσουν σε μικροατυχήματα

Η θετική πλευρά της Πανσελήνου της 31ης Μαΐου:

Παρόλο που η τελευταία Πανσέληνος του Μάϊου έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα και φέρνει έντονες αναμετρήσεις ιδεολογιών, αλλά και γεγονός που μας φέρνουν αντιμέτωπος με την αλήθεια, θα υπάρξει εντέλει και θετικό αντίκτυπο! Ο Κρόνος από το ζώδιο του Κριού συμμετέχει θετικά στο φαινόμενο, σχηματίζοντας τρίγωνο με την Πανσέληνο και λειτουργεί ως «αλεξικέραυνο» της έντασης που υπάρχει γύρω μας. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θα υπάρξει η ολοκλήρωση και η δικαίωση μέσα από την αποκάλυψη της αλήθειας. Το φεγγάρι αυτό ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει θετικά και σταθεροποιητικά για τελικές αποφάσεις που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικά έγγραφα, κινήσεις επέκτασης. Παράλληλα είναι ένα φεγγάρι που δίνει το πάθος, το θάρρος και την τόλμη για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο της ζωής μας και να αλλάξουμε θεώρηση καταστάσεων!

Τα 4 Ζώδια που Επηρεάζονται άμεσα από την Πανσέληνο στον Τοξότη

Το ολόγιομο φεγγάρι της 31ης Μαΐου επηρεάζει άμεσα τους Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύες που έχουν γεννηθεί στο τέλος του πρώτου και αρχές δευτέρου δεκαημέρου, πιο συγκεκριμένα όσοι έχουν τα γενέθλιά τους κοντά σε : Δίδυμοι: 27 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, Παρθένος: 29 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, Τοξότης: 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, Ιχθύες: 25 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου

Δίδυμοι – Ποιοι μπορούν να είναι αληθινά οι συνοδοιπόροι σου;

Το τελευταίο φεγγάρι του Μαΐου , σχηματίζεται στον δικό σου άξονα, φωτίζοντας τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Σε αυτούς ακριβώς τους τομείς θα χρειαστεί να δεις κατάματα την αλήθεια και να πάρεις τελικές αποφάσεις! Η συμπεριφορά, οι αντιδράσεις ή και οι προκλήσεις που δέχεσαι από κάποια άτομα του στενού σου περιβάλλοντος σου αποκαλύπτουν τις αληθινές προθέσεις. Αυτό το διάστημα λοιπόν αναγνωρίζεις με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις κοινή πορεία πλεύσης και ποιους πρέπει να αφήσεις πίσω σου, ίσως γιατί στέκονται και εμπόδιο στα όνειρα και στα σχέδια που έχεις για το μέλλον! Η Πανσέληνος εντέλει θα έχει θετικό αντίκτυπο, γιατί θα σε βοηθήσει να θεμελιώσεις τα σχέδιά σου ή και να κάνεις τις κατάλληλες επιλογές των ανθρώπων που μπορούν να σε στηρίξουν πραγματικά!

Παρθένος – Η στιγμή της κάθαρσης

Η Πανσέληνος από το ζώδιο του Τοξότη, σχηματίζεται στον οίκο του ωροσκοπίου σου που συνδέεται με το συναίσθημα, το παρελθόν, το σπίτι, την οικογένεια, τις ρίζες ή αλλιώς τις βάσεις σου! Είναι λοιπόν ένα ολόγιομο φεγγάρι που σε κάνει να βρίσκεσαι σε συναισθηματικές αναμετρήσεις, αναζητώντας τις λύσεις εκείνες για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου! Θα σε προβληματίσουν ζητήματα που αφορούν τους παραπάνω τομείς, αυτά μπορεί να είναι μία ενδοοικογενειακή ένταση, ένα θέμα που αφορά το σπίτι ή μία παρελθοντική υπόθεση. Παρόλο που αυτό το φεγγάρι «ξύνει» κάποια εσωτερική – συναισθηματική πληγή ή ακόμα και κάποιο φόβο, σε βοηθά κατά κάποιο τρόπο και να συγκροτηθείς. Σε ευνοεί λοιπόν σε διευθέτηση παλιών οικονομικών οφειλών ή ακόμα και σε κάποιο διακανονισμό, ενώ σε συναισθηματικό πλαίσιο, μέσα από την «κρίση» της περιόδου θα αντιληφθείς τις βαθύτερες ανάγκες σου, ή και τους φόβους εκείνους που σε πήγαν πίσω!

Τοξότης – Αναζητάς την αλήθεια μέσα σου

Είσαι ο πρωταγωνιστής της περιόδου καθώς η Πανσέληνος σχηματίζεται στο δικό σου ζώδιο! Κυριαρχεί το πάθος, η τόλμη, η ανάγκη για ανέλιξη, η επιθυμία να «τρέξεις» πράγματα που μπορεί να ήταν σε στασιμότητα έως τώρα! Οι επιλογές και οι αντιδράσεις σου μπορεί να σε φέρουν σε κόντρα με το περιβάλλον σου, έτσι αναμενόμενα είναι και κάποια ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σου! Το φεγγάρι αυτό σε παρακινεί να αναζητήσεις και να βρεις την αλήθεια που κρύβεις μέσα σου και μερικά από τα ερωτήματα που καλείσαι να απαντήσεις μέσα σου αυτό το διάστημα είναι: Τι με ικανοποιεί, τι απολαμβάνω, τι κινήσεις χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να απολαύσω να χαρώ, να δημιουργήσω! Αυτό το διάστημα τις απαντήσεις αυτές θα τις βρεις ….

Ιχθύες – Τελικές επιλογές για το μέλλον

Ο Μάιος ολοκληρώνει τον κύκλο του με μία Πανσέληνο που σχηματίζεται στην κορυφή του ωροσκοπίου σου – στο πιο υψηλό σημείο του αστρολογικού σου χάρτη που συμβολίζει την καριέρα, τους στόχους, την κοινωνική εικόνα, τις προσωπικές φιλοδοξίες. Όλοι αυτοί οι τομείς φαίνεται ότι βρίσκονται σε φάση δοκιμασίας και αποφάσεων … Διανύεις μία περίοδο που θα χρειαστεί να πάρεις κάποιες καθοριστικές αποφάσεις, για το τί τελικά σε συμφέρει, τι μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική και τι πρέπει να αφήσεις πίσω! Οι αποφάσεις που θα πάρεις με αυτή την Πανσέληνο θα έχουν διάρκεια και ισχύ και εντέλει θα σε βοηθήσουν σε μία πιο σταθεροποιητική οικονομική πορεία!

Τα 4 Ζώδια που δέχονται μεγάλη εύνοια με την Πανσέληνο στον Τοξότη

Λέων – Η στιγμή της αισθηματικής δικαίωσης

Λιοντάρι μου, η τελευταία Πανσέληνος του Μάη γίνεται στο φιλικό για σένα ζώδιο του Τοξότη, φέρνοντας την κορύφωση συναισθημάτων, διεγείροντας τον πόθο, την επιθυμία και φέρνοντας γεγονότα που σου δίνουν απαντήσεις για αυτά που θέλεις πολύ! Είναι ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μία τελική – θετική μορφή ένα θέμα που συνδέεται με ένα δημιουργικό σχέδιο, με ένα ταξίδι στο εξωτερικό, με ένα θέμα που αφορά το παιδί ή την τεκνοποίηση, ή για κάποιο ζήτημα της αισθηματικής σου ζωής! Κατά κάποιο τρόπο αυτή η Πανσέληνος για πολλούς Λέοντες θα φέρει την επιβεβαίωση και την δικαίωση σε μία αισθηματική υπόθεση!

Κριός – Επίτευξη σχεδίων

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και την επίτευξη μεγάλων σχεδίων ζωής σε φέρνει η Πανσέληνος που σχηματίζεται στις 31 Μαΐου στο ζώδιο του Τοξότη! Είναι ένα φεγγάρι που φέρνει σε ένα τελικό – ικανοποιητικό στάδιο ζητήματα που συνδέονται με μακρινά ταξίδια, ανώτερες σπουδές, νομικές υποθέσεις! Κάτι κλείνει με τρόπο θετικό για σένα και νιώθεις σίγουρος, δικαιωμένος και έτοιμος να βάλεις γερές βάσεις στο μέλλον σου. Την περίοδο αυτή είναι πολύ πιθανό να πάρεις και μία τελική απόφαση για ένα μεγάλο σχέδιο ζωής!

Υδροχόος – Σου δίνεται η ώθηση να κάνεις το όνειρο πράξη

Η ανάγκη σου για ελευθερία θα είναι εξαιρετικά τονισμένη τις ημέρες κοντά στο φεγγάρι, θα θέλεις να ξεφύγεις από τα τετριμμένα και θα σου δοθεί η ώθηση να κάνεις ένα όνειρο πραγματικότητα! Η Πανσέληνος από το ζώδιο του Τοξότη φέρνει την κορύφωση σε ένα όνειρο, σχέδιο, επιθυμία .. Παράλληλα είναι ενεργοποιημένος και ο άξονας του ωροσκοπίου σου που συνδέεται με την κοινωνική και αισθηματική ζωή, επομένως αναμένονται εξελίξεις ευχάριστες σε αυτούς τους τομείς! Η θετική συμμετοχή του Κρόνου από τον Κριό στο φαινόμενο, θα προσφέρει την σταθεροποίηση και θεμελίωση συμφωνιών, αποφάσεων ή απλά και μόνο σκέψεων και σχεδίων! Το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για μία σταθερή γνωριμία, μία μόνιμη απόφαση, ή για την εφαρμογή ενός τελικού σχεδίου!

Ζυγός – Σχέσεις και συνεργασίες σε σταθερή τροχιά

Τελικές αποφάσεις για την πορεία σχέσεων και συνεργασιών φέρνει η ενέργεια αυτού του φεγγαριού για σένα Ζυγέ μου και αυτές οι αποφάσεις είναι βέβαιο ότι θα έχουν σταθερό και θετικό αντίκτυπο για το μέλλον σου! Το ολόγιομο φεγγάρι του Μάη, σχηματίζεται στον οίκο του ωροσκοπίου σου που αντιπροσωπεύει την σκέψη, την επικοινωνία, τις συμφωνίες, τις μετακινήσεις… Οι μέρες θα είναι πολύβουες σε επικοινωνίες, επαφές, προτάσεις ή και γνωριμίες που τώρα φαίνεται να εξελίσσονται! Ο Κρόνος από τον Κριό προσφέρει και την ουσιαστική δέσμευση, αυτό σημαίνει ότι το διάστημα αυτό υπογράφεις μία σταθερή συμφωνία, ξεκινάς μία νέα συνεργασία ή πολύ απλά γίνονται τα βήματα σε μία σχέση για να μπει η συντροφική σου ζωή σε μία πιο σταθερή τροχιά!