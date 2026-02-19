Bluetooth: Ο βασιλιάς που ένωσε την Σκανδιναβία και τις συσκευές μας

Όλοι γνωρίζουμε το Bluetooth, αλλά λίγοι γνωρίζουν την ιστορία πίσω από το όνομά του και τη σημασία του για την καθημερινή μας ζωή. Από smartphones και ακουστικά μέχρι άλλες συσκευές, η τεχνολογία Bluetooth μάς απελευθερώνει από τα καλώδια και διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στις συσκευές.

Ο άνθρωπος πίσω από το… δόντι

Το όνομα Bluetooth δεν είναι τεχνολογικό ακρωνύμιο ούτε κρύβει κάποιο νόημα σχετικό με την τεχνολογία. Προέρχεται από τον βασιλιά Harald «Bluetooth» Gormsson, ο οποίος έμεινε γνωστός για δύο πράγματα: Τη σύμπτυξη της Δανίας και της Νορβηγίας το 958 και το μπλε/γκρι δόντι του, που του χάρισε το παρατσούκλι «Bluetooth», σύμφωνα με την επίσημη σελίδα.

Το 1996, η Intel, η Ericsson και η Nokia συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν ένα πρότυπο για σύντομης εμβέλειας ασύρματη τεχνολογία, που θα υποστήριζε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και βιομηχανιών.

Ο Jim Kardach από την Intel πρότεινε το όνομα Bluetooth ως προσωρινή κωδική ονομασία. Όπως δήλωσε αργότερα, «Ο βασιλιάς Harald Bluetooth ήταν διάσημος για το ότι ένωσε τη Σκανδιναβία, όπως εμείς σκοπεύαμε να ενώσουμε τη βιομηχανία PC και κινητής τηλεφωνίας με έναν ασύρματο σύνδεσμο μικρής εμβέλειας».

Η οριστική επιλογή και το λογότυπο

Αρχικά, το Bluetooth επρόκειτο να αντικατασταθεί με ένα πιο «εντυπωσιακό» όνομα, όπως RadioWire ή PAN (Personal Area Networking). Το PAN είχε ήδη χιλιάδες αναφορές στο διαδίκτυο, ενώ ο πλήρης έλεγχος εμπορικού σήματος για το RadioWire δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Έτσι, το όνομα Bluetooth παρέμεινε και γρήγορα καθιερώθηκε στη βιομηχανία ως σύμβολο της τεχνολογίας μικρής εμβέλειας.

Το γνωστό σύμβολο Bluetooth είναι μια σύνθεση δύο ρούνων από το νεότερο, (Hagall) ᚼ και (Bjarkan) ᛒ, που αντιπροσωπεύουν τα αρχικά του Harald.