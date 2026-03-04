BMW Motorrad Sfakianakis: Πρόλαβε τη νέα F 450 GS με όφελος 390€

Η τιμή της βασικής έκδοσης ξεκινά από 7.090€, ενώ μετά την εφαρμογή του οφέλους διαμορφώνεται από 6.700€. Το ίδιο όφελος ισχύει και για τις υπόλοιπες εκδόσεις της σειράς, με την Trophy να διαμορφώνεται από 7.540€.

Η πολυαναμενόμενη άφιξη της BMW F 450GS υπόσχεται ευελιξία, σύγχρονη τεχνολογία και αυθεντικό χαρακτήρα GS. Αποκτήστε τη δική σας F 450GS τώρα και επωφεληθείτε από την προνομιακή προσφορά. «Με τη νέα BMW F 450 GS, η BMW Motorrad μας συστήνει μια γνήσια εκπρόσωπο της οικογένειας GS στην κατηγορία A 2 των 48 hp . Αυτή ενσαρκώνει την ουσία μιας GS : ανεβαίνεις, ανοίγεις το γκάζι, απολαμβάνεις – με απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια.

Το χαμηλό βάρος, οι κορυφαίες επιδόσεις και η ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ευελιξία και σταθερότητα προσφέρουν μια ιδιαίτερα διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Χάρη στην ακριβή συμπεριφορά και τα θρυλικά GS γονίδια, συνδυάζει εντυπωσιακές ικανότητες για χρήση εντός και εκτός δρόμου. Η F 450 GS είναι ο ιδανικός «συνοδοιπόρος» για κάθε περίσταση– απλή, στιβαρή και πάντα έτοιμη. Θέτει τα πρότυπα για τις σπορ adventure μοτοσικλέτες της κατηγορίας της» λέει ο Markus Flasch, CEO της BMW Motorrad.