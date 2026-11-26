Το κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας κοστίζει 180 έως 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Σε βάθος επταετίας ή οκταετίας, το ποσό προσεγγίζει το αρχικό κόστος κατασκευής της Γραμμής 4. Όσα δηλαδή θα έφταναν για μια νέα γραμμή μετρό ή μια σημαντική επέκταση της Αττικής Οδού. Κάθε οκτώ χρόνια η Αθήνα «πετά» ένα ολόκληρο έργο σαν τη Γραμμή 4 του μετρό στον… Κηφισό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, με τον πιο αθόρυβο τρόπο, κάθε φορά που κολλάμε στην κίνηση.Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Υποδομές για το Μέλλον», που διοργάνωσαν το ΤΕΕ, ο ΣΤΕΑΤ και η Hellastron.

Πόσο κοστίζει κάθε ώρα που χάνουμε

Αν κάνουμε τη διαίρεση, τα 180-200 εκατ. ευρώ τον χρόνο σημαίνουν περίπου 500.000 ευρώ κάθε μέρα, ή αλλιώς 20.000 με 23.000 ευρώ κάθε ώρα. Όσο περιμένουμε να ανάψει το πράσινο, το ποσό αυτό χάνεται αθόρυβα για την Αττική. Το 2023 χάθηκαν εκεί περίπου 6,5 εκατ. ώρες λόγω καθυστερήσεων, σχεδόν διπλάσιες από το 2018. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, 6,5 εκατ. ώρες ισοδυναμούν με περίπου 740 χρόνια συνεχόμενης αναμονής.

Φώτο αρχείου: Intime

143 ώρες τον χρόνο στο τιμόνι

Και στο προσωπικό επίπεδο το κόστος είναι βαρύ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, ένας οδηγός στην Αττική χάνει κατά μέσο όρο 143 ώρες τον χρόνο λόγω κίνησης. Αν το μετατρέψουμε σε εργάσιμες ημέρες, είναι σχεδόν 18 οκτάωρα, δηλαδή τρεις και πλέον εβδομάδες δουλειάς που περνούν πίσω από ένα τιμόνι χωρίς να πάμε πουθενά.

Στον χρόνο προστίθεται η αναζήτηση parking και ο λογαριασμός των καυσίμων. Το συνεχές «σταμάτα-ξεκίνα» κάνει ένα ΙΧ να καίει περίπου 200 λίτρα επιπλέον τον χρόνο, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 380 ευρώ ανά όχημα.

Πώς κινείται η Αττική σήμερα

Οι αριθμοί στους βασικούς άξονες, όπως τους παρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος της POLINDE Γιώργος Λυμπερόπουλος, δείχνουν ότι η κίνηση… σέρνεται ακόμη κι εκεί που περιμένεις να τρέχει:

• Αττική Οδός: πάνω από 250.000 οχήματα, μέση ταχύτητα 35-45 χλμ./ώρα.

• Κηφισός: 100.000-120.000 οχήματα, ταχύτητα κάτω από 15-20 χλμ./ώρα• Λεωφόρος Αθηνών: 80.000-90.000 οχήματα, 20-25 χλμ./ώρα.



• Λεωφόρος Ποσειδώνος: 75.000-85.000 οχήματα, 22-28 χλμ./ώρα.



• Λεωφόρος Κηφισίας: 70.000-80.000 οχήματα, 18-25 χλμ./ώρα.



Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

• Λεωφόρος Βουλιαγμένης: 65.000-75.000 οχήματα, 18-22 χλμ./ώρα, κυρίως στους κόμβους.



Στον Κηφισό, δηλαδή, η μέση ταχύτητα θυμίζει ποδήλατο και όχι αυτοκινητόδρομο.

Τι φταίει για το κυκλοφοριακό

Δεν υπάρχει ένας μόνος ένοχος. Οι ειδικοί επισημαίνουν πολλούς παράγοντες που λειτουργούν μαζί:

• Αλλαγή στη γεωγραφία των μετακινήσεων. Από το 2001 έως το 2021 ο πληθυσμός της Περιφέρειας μειώθηκε κατά 2,1%. Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συρρικνώθηκε, ενώ η Ανατολική και η Δυτική Αττική μεγάλωσαν. Έτσι αυξήθηκαν οι καθημερινές μετακινήσεις και η εξάρτηση από το ΙΧ.



• Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα. Από το 2004 έως το 2025 τα επιβατικά αυξήθηκαν κατά 64%, ενώ πάνω από 100.000 νέα οχήματα προστίθενται κάθε χρόνο στο Λεκανοπέδιο.

• Η οικονομία που αναπτύσσεται. Το ΑΕΠ της Αττικής συνδέεται στενά με την κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Αν η ανάπτυξη συνεχιστεί, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση θα ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2009.

Eurokinissi



• Νέες πηγές κίνησης. Ο πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και της Hellastron Γιώργος Συριανός υπενθύμισε ότι η Αττικήθα εξυπηρετήσει και πάνω από 50.000 νέους κατοίκους στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, πάνω σε ήδη κορεσμένους άξονες.



Το τίμημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Όπως σημείωσε ο κ. Συριανός, στην Αθήνα το 70% του διοξειδίου του αζώτου προέρχεται από τις μεταφορές, με συνέπειες για την υγεία των κατοίκων.

Οι προτάσεις: Το μετρό ως ραχοκοκαλιά

Κομβική λύση, σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ Γιώργο Γιαννή, είναι οι επεκτάσεις του μετρό, που προσφέρει γρήγορη, αξιόπιστη και μαζική μετακίνηση. Η πρότασή του προβλέπει δίκτυο οκτώ γραμμών, συνολικού μήκους 238,7 χιλιομέτρων και 205 σταθμών με ορίζοντα το 2050.

Στα νούμερα αυτά περιλαμβάνονται:

• Τα 90,1 χλμ. του υφιστάμενου δικτύου, με 71 σταθμούς,

• 13 χλμ. έργων υπό κατασκευή, με 15 σταθμούς,

• 135,6 χλμ. νέων γραμμών με 119 σταθμούς, με εκτιμώμενο κόστος 11,9 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 100 εκατ. ευρώ ανά νέο σταθμό.

Intime

Οι διαδρομές που προτείνονται:

• Γραμμή 1: Κερατσίνι – Νέα Ερυθραία (36,2 χλμ., 35 σταθμοί)

• Γραμμή 2: Ζεφύρι – Γλυφάδα (29,2 χλμ., 28 σταθμοί)

• Γραμμή 3: Δουκίσσης Πλακεντίας – Πειραιάς (25,2 χλμ., 23 σταθμοί), μαζί με το υφιστάμενο σκέλος προς το αεροδρόμιο

• Γραμμή 4: Πετρούπολη – Λυκόβρυση (32,4 χλμ., 29 σταθμοί)

• Γραμμή 5: Βύρωνας – Άνω Λιόσια (20,2 χλμ., 20 σταθμοί)

• Γραμμή 6Α: Πεντέλη – Πειραιάς (26 χλμ., 24 σταθμοί)

• Γραμμή 6Β: Θησείο – Πέραμα (13,8 χλμ., 10 σταθμοί)

• Γραμμή 7: Χαϊδάρι – Άλιμος (16,2 χλμ., 15 σταθμοί)

• Γραμμή 8: Κυκλική γραμμή (18,2 χλμ., 17 σταθμοί)

Προαστιακός, λεωφορεία και δρόμοι

Το μετρό δεν φτάνει μόνο του. Ο κ. Γιαννής προτείνει επέκταση και του Προαστιακού, που σήμερα έχει 66 σταθμούς, με περίπου 150 νέα χιλιόμετρα, επεκτάσεις προς Ραφήνα και Λαύριο και 19 νέους σταθμούς.

Τρίτος πυλώνας είναι τα λεωφορεία, που εξυπηρετούν περιοχές χωρίς μετρό. Χρειάζονται, όπως είπε, πολλαπλάσιες λεωφορειολωρίδες και συστηματική επιτήρηση με κάμερες, ώστε να έχουν πραγματική προτεραιότητα.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για το οδικό δίκτυο, το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αποφευχθούν οι αποσπασματικές παρεμβάσεις που οδηγούν περισσότερα αυτοκίνητα προς το κέντρο. Προτείνεται ολοκλήρωση ενός συστήματος περιφερειακών δακτυλίων που θα απορροφά τη διαμπερή κυκλοφορία, αναβάθμιση των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων και 161,7 νέα χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, με κόστος περίπου 2,05 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας το είπε χωρίς περιστροφές: «Δεν είναι η λύση μόνο το να αυξήσουμε τους αυτοκινητοδρόμους. Θα γεμίσουμε πάλι με αυτοκίνητα, να είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό. Άρα, για εμένα, η βασική προτεραιότητα είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Κυκλοφορία και στάθμευση: οι «μικρότερες» λύσεις

Οι συγκοινωνιολόγοι στο συνέδριο έβαλαν στη λίστα και δύο λιγότερο εντυπωσιακές, αλλά απαραίτητες παρεμβάσεις: Καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και οργανωμένες υποδομές στάθμευσης. Η δεύτερη δεν είναι λεπτομέρεια. Όταν ο οδηγός γυρίζει τα στενά για μια θέση, προσθέτει χρόνο στη μετακίνησή του και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κίνηση.

Ποιος θα πληρώσει;

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα βρεθούν τα χρήματα. Αν προσθέσουμε μόνο τα δύο ποσά που αναφέρθηκαν, 11,9 δισ. ευρώ για τις νέες γραμμές μετρό και 2,05 δισ. για τους αυτοκινητοδρόμους, φτάνουμε σχεδόν τα 14 δισ. ευρώ, χωρίς τον Προαστιακό. Σε σύγκριση με τη ζημιά των 180-200 εκατ. τον χρόνο, αυτό αντιστοιχεί σε 70 έως 78 χρόνια απωλειών. Με άλλα λόγια, τα χρήματα που χάνονται στην κίνηση δεν αρκούν από μόνα τους για να χτιστούν τα έργα.



Ο Γιώργος Συριανός, πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και της Hellastron και στέλεχος του Ομίλου AKTOR, εκπροσωπεί δηλαδή τον κατασκευαστικό κλάδο. Πρότεινε ένα Εθνικό Ταμείο Έργων Υποδομής, κατά το πρότυπο της Canada Infrastructure Bank, και την έκδοση ομολόγων έργου, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν θεσμικούς επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία και μικρούς επενδυτές.

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έθεσε το ζήτημα καθαρά: «Πρότυπη πρόταση είναι ο τρόπος να ωριμάσει έργο. Δεν είναι ο τρόπος να πληρωθεί. Στο τέλος κάποιος πληρώνει ο χρήστης ή ο φορολογούμενος. Η κοινή γνώμη δυσκολεύεται να ξεχωρίσει και συνήθως προτιμά τον δεύτερο»

Το συμπέρασμα

Η Αθήνα πληρώνει ήδη. Πληρώνει περίπου 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε χαμένο χρόνο, καύσιμα και αέρα που αναπνέουμε, χωρίς να παίρνει τίποτα πίσω. Τα έργα που προτείνονται θα κοστίσουν πολλά δισεκατομμύρια και κάποιος θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσει, είτε ως χρήστης είτε ως φορολογούμενος. Το ερώτημα που έμεινε ανοιχτό στο συνέδριο είναι πόσο γρήγορα θα ξεκινήσουν.