Brexit, 10 χρόνια μετά: Η Gen Z γυρίζει την πλάτη στην έξοδο και κοιτά ξανά προς την Ευρώπη

Η συζήτηση για το Brexit επανέρχεται στη Βρετανία, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016, με τη νεότερη γενιά να εμφανίζεται ολοένα και πιο επικριτική απέναντι στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η Generation Z στη Βρετανία εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το Brexit, με την πλειονότητα να θεωρεί πως η απόφαση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 60% των νέων ηλικίας 18 έως 28 ετών δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, εφόσον δινόταν η ευκαιρία.

Σαφές προβάδισμα υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ

Όταν η έρευνα εστιάζει σε όσους είναι πιθανό να ψηφίσουν σε ένα υποθετικό νέο δημοψήφισμα, το ποσοστό υπέρ της επανένταξης εκτοξεύεται στο 81%, έναντι 19% που τάσσονται υπέρ της παραμονής εκτός.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ισχυρή μετατόπιση της νεότερης γενιάς σε σχέση με το 2016.

UK (GB), More in Common poll:



EU membership referendum



Join/Remain: 63% (+15)

Stay out/Leave: 37% (-15)



+/- vs. 2016 referendum



Fieldwork: June 2026



➤ https://t.co/7gcpMz8djk pic.twitter.com/GLY8mTn3Lo — Europe Elects (@EuropeElects) June 23, 2026

Το Brexit ως «αποτυχία» για πολλούς νέους

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το 50% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει το Brexit αποτυχημένο εγχείρημα, ενώ μόλις το 16% το θεωρεί επιτυχημένο.

Το υπόλοιπο 34% παραμένει αναποφάσιστο, δείχνοντας ότι η συζήτηση παραμένει ανοιχτή και διχαστική.

Όπως σημειώνεται από τους ερευνητές, πολλοί νέοι θεωρούν ότι το Brexit θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει, αλλά «υπονομεύτηκε από τον πολιτικό χειρισμό».

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να πετύχει εξαρχής, ενώ ένα μικρό ποσοστό εξακολουθεί να το αξιολογεί θετικά.

Σημαντικό μέρος των νέων εμφανίζεται υπέρ μιας νέας κάλπης μέσα στην επόμενη πενταετία, με το 62% να στηρίζει την ιδέα επαναφοράς σχετικού δημοψηφίσματος.

Η τάση αυτή είναι ακόμη ισχυρότερη μεταξύ όσων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ.

REUTERS/Jack Taylor

Μια γενιά που δεν ψήφισε το 2016

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι οι σημερινοί νέοι ήταν πολύ μικροί για να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα του 2016, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο εκλογικό σώμα.

Η δημογραφική ανανέωση φαίνεται να ενισχύει το στρατόπεδο υπέρ της ΕΕ, επαναφέροντας τη συζήτηση για το μέλλον της βρετανικής σχέσης με την Ευρώπη.