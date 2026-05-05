BSH Οικιακές Συσκευές: Σταθερά σε αναπτυξιακή πορεία το 2025

Την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της εστίαση επιβεβαίωσε η BSH Home Appliances Group και το 2025, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, διατηρώντας τη δυναμική της και ενισχύοντας την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η BSH κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 15,0 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή -1,6% σε δημοσιευμένα μεγέθη και αύξηση 2,8% σε όρους τοπικών νομισμάτων. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν η εξασθενημένη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης σε βασικές περιοχές.

Όπως δήλωσε ο Dr. Matthias Metz, Διευθύνων Σύμβουλος της BSH, «Tο 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αποφάσεων για την BSH. Μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καταφέραμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και θέσαμε τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και της μελλοντικής μας βιωσιμότητας.»

Στην ελληνική αγορά, η BSH Οικιακές Συσκευές κατέγραψε για το 2025 κύκλο εργασιών που κυμάνθηκε στα 178 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά. Θετική συμβολή είχαν οι κατηγορίες Μαγειρέματος αλλά και τα Καταναλωτικά Προϊόντα, όπως σκούπες και μικρές συσκευές κουζίνας, ενώ σταθερή πορεία σημείωσε η κατηγορία Φροντίδας Ρούχων.

Ο κ. Γιάννης Γρατσώνης, CEO BSH Οικιακές Συσκευές, δήλωσε: «Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που απαντούν ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας.»

Ο κ. Γιώργος Φενδάκης, CFO της εταιρείας, ανέφερε: «Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερότητα της πορείας μας. Με συνετή διαχείριση και στοχευμένες επενδύσεις, διασφαλίζουμε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή μας.»

Σε παγκόσμιο επίπεδο η BSH συνέχισε να επενδύει δυναμικά στην καινοτομία, διαθέτοντας 847 εκατ. ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ (3,1%), με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση των υποδομών, την ασφάλεια των συστημάτων, καθώς και τη συνολική εμπειρία πελάτη.

Με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, η BSH επενδύει σε λύσεις που καθιστούν τις οικιακές συσκευές πιο έξυπνες, πιο προσωποποιημένες και πιο εύχρηστες. Η τεχνητή νοημοσύνη και η συνδεσιμότητα αναβαθμίζουν τον ρόλο τους, μετατρέποντάς τες από απλά λειτουργικά εργαλεία σε πολύτιμους συμμάχους της καθημερινής ζωής.

Παρά τις προκλήσεις, η BSH εισήλθε στο 2026 με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχίζοντας να επενδύει στο μέλλον και να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με στόχο τη διαμόρφωση των εξελίξεων στον κλάδο των οικιακών συσκευών.