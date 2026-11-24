Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλα στο διαδίκτυο, έχοντας εκφράσει σκέψεις εκδίκησης απέναντι σε συνομηλίκους του που φέρεται να του έκαναν bullying συστηματικά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο ανήλικος δεχόταν bullying τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσο και το καλοκαίρι, ακόμη και στις οικογενειακές διακοπές. Όπως έγινε γνωστό, 15 ανήλικοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ τον κορόιδευαν, μεταξύ άλλων, για την καταγωγή του.

Τι εκτιμούν οι Αρχές για τις αναζητήσεις όπλων

Παρά τις αναζητήσεις του στο διαδίκτυο και την προσπάθειά του να αγοράσει όπλο από άτομα που φέρονται να τον εξαπάτησαν, η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι ο 14χρονος δεν θα προχωρούσε τελικά ούτε στην απόκτηση όπλου ούτε σε κάποια επίθεση.

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο συστηματικός εκφοβισμός στην ψυχολογία ενός παιδιού.

«Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό γιατί μας δείχνει πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί, τι μπορεί να σκέφτεται ένα παιδί το οποίο μπορεί να δέχεται bullying και εκφοβισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν συνελήφθη ο 14χρονος

Όπως εξήγησε, ο ανήλικος είχε επηρεαστεί έντονα από τη συμπεριφορά των συνομηλίκων του και άρχισε να σκέφτεται τρόπους εκδίκησης, με την κατάσταση να φαίνεται πως επιδεινώθηκε κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι ο 14χρονος δεν συνελήφθη ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, ενώ κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε το παιδί να λάβει υποστήριξη από παιδοψυχολόγο.