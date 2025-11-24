BYD ATTO 2 Comfort: Nέα έκδοση με 430 km αυτονομία και εξοπλισμό για οικογενειακή άνεση

Η BYD επεκτείνει τη γκάμα των ηλεκτρικών compact SUV της με το νέο ATTO 2 Comfort, μια έκδοση που δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη αυτονομία, την ταχύτερη φόρτιση και τον πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό. Το μοντέλο απευθύνεται σε όσους χρειάζονται ένα ευέλικτο, οικογενειακό αυτοκίνητο με δυνατότητες για άνετα ταξίδια εκτός πόλης και έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα έκδοση βασίζεται σε μπαταρία Blade Battery 64,8 kWh, αυξημένη κατά περίπου 20 kWh σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις του ATTO 2. Αυτό μεταφράζεται σε αυτονομία 430 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP και πάνω από 600 χιλιόμετρα σε αστική χρήση, επιτρέποντας στον οδηγό να κινείται με μεγαλύτερη ελευθερία χωρίς άγχος φόρτισης. Παρά το αυξημένο βάρος, ο ηλεκτροκινητήρας των 204 ίππων εξασφαλίζει ζωηρή επιτάχυνση και τελική ταχύτητα 160 km/h, ώστε η καθημερινή οδήγηση να παραμένει άνετη και άμεση.

Ο τομέας της φόρτισης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του ATTO 2 Comfort, αφού η ισχύς DC ανεβαίνει στα 155 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανεφοδιασμού. Η φόρτιση από 10% μέχρι 80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά, ενώ από 30% μέχρι 80% χρειάζονται μόλις 19 λεπτά, χρόνοι που καθιστούν το μοντέλο ιδανικό για μεγάλα ταξίδια. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης τριφασικός φορτιστής AC 11 kW, που γεμίζει τη μπαταρία μέσα σε περίπου επτά ώρες.

Η σχεδίαση παραμένει γνώριμη, με συμπαγείς διαστάσεις που διευκολύνουν την κίνηση στην πόλη, ενώ η εικόνα του SUV τονίζεται από τα δυναμικά φώτα LED, τις καθαρές γραμμές και τα κομψά στοιχεία στο εμπρός και πίσω μέρος. Η έκδοση Comfort υιοθετεί πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα κύλισης και πιο σταθερή συμπεριφορά, ειδικά υπό φορτίο.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα αποπνέει μια αίσθηση σύγχρονης άνεσης, με καθαρές επιφάνειες, προσεγμένα υλικά και πρακτικές λύσεις για οικογένειες. Η πανοραμική οροφή φωτίζει το σύνολο του χώρου, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και θέρμανση, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για την κατηγορία. Οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι πολλές, το επίπεδο πάτωμα βοηθά τη χρήση του πίσω μέρους από τρεις επιβάτες και ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 450 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 1.370 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων.

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό κομμάτι της εμπειρίας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και η οθόνη αφής 12,8 ιντσών προσφέρουν πρόσβαση σε πλήθος εφαρμογών και λειτουργιών, με υποστήριξη Spotify, YouTube, Zoom και Amazon Music, ενώ οι OTA ενημερώσεις εξασφαλίζουν ότι το σύστημα παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Οι θύρες USB υψηλής ισχύος και η βάση ασύρματης φόρτισης διευκολύνουν όλους τους επιβάτες, ενώ το εξελιγμένο σύστημα φωνητικών εντολών ενεργοποιείται με τη φράση «Hi BYD» και επιτρέπει ρυθμίσεις ακόμη και όταν χρησιμοποιείται Android Auto ή Apple CarPlay.

Στον τομέα της ασφάλειας, το ATTO 2 Comfort ενισχύεται με πλήρες πακέτο αερόσακων και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, από παρακολούθηση οδηγού και διατήρηση λωρίδας μέχρι αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Η δυνατότητα Vehicle-to-Load δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών έως 3,3 kW, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού.

Το BYD ATTO 2 Comfort αναμένεται να γίνει σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία, με την εταιρεία να προσφέρει το πλήρες πακέτο εγγυήσεων που συνοδεύει τα ηλεκτρικά της μοντέλα. Με την αυξημένη αυτονομία, την ταχύτατη φόρτιση και τον πλούσιο εξοπλισμό, η νέα έκδοση διαμορφώνει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV.