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Η νέα τηλεοπτική εκδοχή του Cape Fear στην Apple TV+, έρχεται να σου αφηγηθεί μια γνωστή ιστορία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το ψυχολογικό θρίλερ που ξεκίνησε ως μυθιστόρημα του John D. MacDonald με τίτλο The Executioners, και έχει ήδη γνωρίσει δύο εμβληματικές κινηματογραφικές μεταφορές, δεν επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους. Αντίθετα, ανεβάζει την ένταση σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με την υπερβολή να γίνεται βασικό δραματουργικό εργαλείο.

Η σειρά, που προβάλλεται μέσω της Apple TV+, διαθέτει στιβαρή παραγωγή, δυνατές ερμηνείες και μια ξεκάθαρη αίσθηση ελέγχου στον ρυθμό της έντασης. Από την άλλη, όμως, συχνά κλίνει προς την υπερβολή, με τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη με τέτοια ταχύτητα που αγγίζουν τα όρια του φανταστικού. Κι όμως, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο απίθανο και το συναρπαστικό είναι που την κρατά ζωντανή.

Ο Max Cady με σύγχρονα μέσα

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται μια οικογένεια που απειλείται από έναν άνδρα εμμονικό με την εκδίκηση. Ο Max Cady επιστρέφει από τη φυλακή για να ανατρέψει τις ζωές όσων θεωρεί υπεύθυνους για την καταδίκη του. Το σενάριο φέρνει την ιστορία στο σήμερα: social media, ψηφιακή χειραγώγηση, ψεύτικες ταυτότητες, διαδικτυακός διασυρμός. Η απειλή δεν είναι πια μόνο φυσική, είναι διαρκής, διάχυτη και κυρίως αόρατη.

Ο Max Cady, τον οποίο υποδύεται ο Javier Bardem, είναι ίσως η πιο απολαυστικά ανησυχητική εκδοχή του χαρακτήρα μέχρι σήμερα. Η ερμηνεία του κινείται με άνεση ανάμεσα στη γοητεία και την καθαρή απειλή. Δεν είναι μονοδιάστατος, έχει στιγμές σχεδόν ανθρώπινης ευαλωτότητας, οι οποίες όμως λειτουργούν σαν παγίδα πριν από την επόμενη έκρηξη βίας ή ψυχολογικού τρόμου. Πρόθεσή του δεν είναι να κερδίσει τη συμπάθεια, αλλά να προκαλέσει τρόμο —και το επιτυγχάνει.

Απέναντί του βρίσκονται η Anna και ο Tom Bowden, τους οποίους ενσαρκώνουν η Amy Adams και ο Patrick Wilson. Το ζευγάρι αυτό κουβαλά ένα παρελθόν γεμάτο ηθικά παραπτώματα. Δεν είναι τόσο αθώοι όσο φαίνονται και πληρώνουν το τίμημα, με την οικογενειακή τους ζωή να καταστρέφεται με τον ερχομό του Cady.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη νέα γενιά, με την παρουσία της Lily Collias στον ρόλο της κόρης τους, η οποία λειτουργεί ως αυτόπτης μάρτυρας μιας ζοφερής πραγματικότητας. Μέσα από τα μάτια της, η απειλή του Cady γίνεται ακόμα πιο έντονη, καθώς δεν αφορά μόνο το ζευγάρι των γονιών, αλλά ολόκληρη την αίσθηση της οικογενειακής θαλπωρής.

Ο «νέος» τρόμος

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της σειράς είναι η διάθεση να ορίσει εκ νέου το ίδιο το concept του τρόμου. Ο κεντρικός χαρακτήρας δεν είναι ένας μανιακός ψυχοπαθής, αλλά για μια φιγούρα που αξιοποιεί τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής: παρακολούθηση, ψηφιακή διείσδυση, κοινωνική χειραγώγηση. Η ιδέα ότι καμία πόρτα δεν είναι πραγματικά κλειστή, όταν το κινητό σου είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο λειτουργεί ως βασικός άξονας της αφήγησης.

Η παραγωγή δείχνει καθαρά ότι υπάρχει πρόθεση για κάτι περισσότερο από ένα απλό remake. Μάλιστα, η συμμετοχή του Martin Scorsese ως εκτελεστικού παραγωγού προσδίδει επιπλέον βάρος στο εγχείρημα, ακόμη κι αν η τελική μορφή του έργου κινείται πιο κοντά στο τηλεοπτικό υπερθέαμα παρά στο ψυχολογικό δράμα.

Οι ανατροπές είναι συχνά υπερβολικά φορτωμένες, σχεδόν επιδεικτικές, και κάποιες φορές το σενάριο μοιάζει να απολαμβάνει περισσότερο το σοκ παρά τη συνοχή. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η υπερβολή είναι και μέρος της γοητείας της: ένα είδος τηλεοπτικού χάους που δεν ζητά να το πάρεις πολύ στα σοβαρά, αλλά να παραδοθείς στον ρυθμό του.

Τελικά, το Cape Fear σε αυτή τη νέα εκδοχή του είναι μια εμπειρία αντιφατική αλλά εθιστική. Δεν είναι ένα ήσυχο, εσωτερικό θρίλερ. Είναι μια δυνατή, εκκωφαντική και συχνά υπερβολική αφήγηση που παίζει στα όρια. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χάος, καταφέρνει να διατηρήσει κάτι βασικό: την αίσθηση ότι ο φόβος δεν έρχεται πάντα από εκεί που τον περιμένεις - και ότι η σύγχρονη ζωή έχει πολλαπλασιάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σε βρει.