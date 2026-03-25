Cardi B: Όταν έχω μια κάμερα πάνω μου νιώθω πολύ νευρική - Οι fans είναι η «κουβέρτα» ασφαλείας μου

Για την περιοδεία της που απαριθμεί 35 live, την μητρότητα και πόσο την έχει αλλάξει, αλλά και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα θέματα μίλησε η Cardi B στη συνέντευξη που έδωσε στο Allure.

«Θέλω να δώσω στους θαυμαστές μου μια καλή στιγμή και έχω προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να συμβεί αυτό το πράγμα, και το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο», λέει καθώς έχουν περάσει 7 χρόνια από την τελευταία της περιοδεία και παραδέχεται ότι μισεί τις χορογραφίες. «Μισώ τη χορογραφία. Είναι σαν τα μαθηματικά για μένα» λέει χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, όπως εξηγεί, ένας γιατρός της είπε ότι τα επίπεδα των ορμονών της ήταν πολύ υψηλά και έπρεπε να ηρεμήσει. «Όχι, δεν μπορώ να ξεκουραστώ», λέει. «Όχι φέτος. Θέλω απλώς να τα κάνω όλα τώρα. Είπα στον εαυτό μου ότι χρειαζόμουν δύο χρόνια να νιώθω άβολα για να μπορώ στη συνέχεια να νιώθω άνετα» συμπληρώνει.

Μιλώντας για τα τέσσερα παιδιά της εξομολογείται ότι γεννήθηκε ένας άλλος εαυτός μέσα της όταν έγινε μητέρα και με το γνωστό της χιούμορ λέει: «Είναι ο λόγος που εργάζομαι τόσο σκληρά. Θέλω να διασφαλίσω την κληρονομιά τους, να φροντίσω την οικογένειά μου, να τους κάνω όλους περήφανους για εμένα. Θέλω να είμαι η γιαγιά που όλοι θα λένε, «Ναι, η γιαγιά μου ήταν αυτή η σκύλα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχεται: «Όταν έχω μια κάμερα πάνω μου, νιώθω πολύ νευρική. Στην περιοδεία, νιώθω σαν να έχω μια «κουβέρτα» ασφαλείας επειδή είναι οι θαυμαστές μου εκεί».