Ο επικοινωνιολόγος Μάριος Ηρακλής Γκάτζιος θέτει σε κυκλοφορία έρευνα για το carpooling (συνεπιβατισμό) στην Ελλάδα, με στόχο να αποτυπώσει τις καθημερινές και έκτακτες μεταφορικές ανάγκες των πολιτών και τις προϋποθέσεις αποδοχής μιας ψηφιακής πλατφόρμας κοινών διαδρομών. Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ το ερωτηματολόγιο ενσωματώνεται στο δημοσίευμα ώστε να απαντήσουν οι αναγνώστες.

Το ερωτηματολόγιο οργανώνεται σε πέντε ενότητες που ξεκινούν από τα δημογραφικά στοιχεία και τη διαμονή (Αθήνα / Αττική, Θεσσαλονίκη, μεγάλη πόλη άνω των 100.000 κατοίκων, μικρή πόλη, κωμόπολη ή χωριό) και την κύρια ιδιότητα των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια χαρτογραφεί το κυρίαρχο μέσο μετακίνησης, τη συχνότητα και τους λόγους μετακινήσεων εκτός τόπου κατοικίας, καθώς και τη διαθεσιμότητα κενών θέσεων σε όσους οδηγούν.

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