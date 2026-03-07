CBS: Έκτακτη προσγείωση πτήσης στην Ατλάντα για «λόγους ασφαλείας» - Με τα χέρια ψηλά οι επιβάτες
Αστυνομικοί και ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν... έφοδο στο αεροσκάφος για να συλλάβουν ύποπτο
Οι επιβάτες της πτήσης 2094 της Southwest από το Νάσβιλ προς το Φορτ Λόντερντεϊλ των ΗΠΑ ενημερώθηκαν να κρατήσουν τα κεφάλια και τα χέρια τους χαμηλά, καθώς το αεροπλάνο πραγματοποίησε μια απρογραμμάτιστη προσγείωση στην Ατλάντα λόγω «πιθανού ζητήματος ασφαλείας».
Αστυνομικοί της Ατλάντα και ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος για να συλλάβουν τον επιβάτη που θεωρούνταν ύποπτος και στη συνέχεια η πτήση συνέχισε προς τον τελικό της προορισμό.