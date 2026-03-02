Τι κρύβει ο κόκκινος λαιμός του Τραμπ - Η απάντηση του γιατρού

Ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η ερυθρότητα που παρατηρήθηκε στον λαιμό του κατά τη διάρκεια της σημερινής, Δευτέρα (2/3) τελετής οφείλεται στη χρήση μιας «πολύ συνηθισμένης κρέμας» για προληπτική θεραπεία του δέρματος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του γιατρού, η συγκεκριμένη κρέμα προκαλεί προσωρινή ερυθρότητα και πιθανότατα το φαινόμενο αυτό θα διαρκέσει για μερικές εβδομάδες. Αυτή η κρέμα χρησιμοποιείται συχνά ως μέρος της προληπτικής φροντίδας του δέρματος για την αποφυγή επιπλοκών ή άλλων δερματικών προβλημάτων.

Αναλυτικά η δήλωση του γιατρού του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί μια πολύ συνηθισμένη κρέμα στην δεξιά πλευρά του λαιμού ως προληπτική θεραπεία του δέρματος που συνταγογραφήθηκε από τον γιατρό του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί αυτή την κρέμα για μια βδομάδα και η ερυθρότητα αναμένεται να διαρκέσει μερικές μέρες ακόμα»