«Χαφάρα Εσπόζιτο λέγεται;»: Η επική ποδοσφαιρική... γκάφα της Αλεξάνδρας Καϋμένου στο Action 24

Σκηνές άπειρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο πλατό του Action 24 το πρωί της Δευτέρας (20/7) όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής, «Πρωινή Ζώνη», Αλεξάνδρα Καϋμένου υπέπεσε σε... ποδοσφαιρικό λάθος, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η ίδια, με τον συμπαρουσιαστή της Νίκο Υποφάντη, διάβαζαν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας, «έπεσαν» πάνω σε έναν εκ των μεταγραφικών στόχων του Ολυμπιακού, τον Εντού Εσπόζιτο, με την Αλεξάνδρα Καϋμένου αρχικά να τονίζει λάθος το όνομα του ποδοσφαιριστή, αποκαλώντας τον «Εσποζίτο».

Ο Νίκος Υποφάντης διόρθωσε την συμπαρουσιάστριά του και προχώρησε στην επόμενη εφημερίδα, διαβάζοντας στον αέρα την πρόταση «γκαζώνει για χαφάρα» αναφερόμενος επίσης στον 30χρονο παίκτη της Εσπανιόλ. Έχοντας μη καταλάβει την πρόταση, η Αλεξάνδρα Καϋμένου ρώτησε για το μικρό όνομα του ποδοσφαιριστή, λέγοντας την επική ατάκα: «Χαφάρα Εσπόζιτο λέγεται;».

Κατευθείαν, ο Νίκος Υποφάντης προσπάθησε να της εξηγήσει το νόημα, με την ίδια να αντιλαμβάνεται το λάθος της και να ξεσπά σε γέλια. Όπως ήταν λογικό, ο συμπαρουσιαστής της ξεκίνησε και εκείνος να γελάει ενώ σε χιουμοριστικό ύφος είπε «θα μας παίζει το λούμπεν σε λούπα» λίγο πριν καλύψει το πρόσωπό του με την εφημερίδα.