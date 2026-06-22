«Ιατρικό θαύμα» για τη 13χρονη μαθήτρια στο Χαϊδάρι - Κέρδισε τη μάχη και συνεχίζει την αποκατάσταση

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά αφού έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της τον περασμένο Απρίλιο, καθώς κέρδισε τη μάχη με τη ζωή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Όπως αναφέρει, η 13χρονη νοσηλεύεται πλέον στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Ειδικότερα, η ανήλικη κινεί τα χέρια και τα πόδια της, έχει επαφή με το περιβάλλον, αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και στο κλείσιμο της τραχειοτομής.

Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία και την αποκατάστασή της.

Ο κ. Γιαννάκος συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για τις προσπάθειές του, κάνοντας λόγο για ένα «ιατρικό θαύμα» και τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ζωή νίκησε τον θάνατο».



Πώς είχε γίνει το σοκαριστικό ατύχημα

Υπενθυμίζεται ότι το σοκαριστικό ατύχημα είχε συμβεί νωρίς το πρωί της 20ης Απριλίου, όταν το κορίτσι είχε πέσει από το μπαλκόνι του σχολείου του και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς συμμαθητές της αλλά και καθηγητές είπαν πως η 13χρονη ήταν καθισμένη στα κάγκελα του μπαλκονιού, εκεί που τελειώνουν οι σκάλες, και κουνιόταν με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.