Χαϊδάρι: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη 13χρονη - Τι λένε γιατροί και αυτόπτες μάρτυρες

Συγκρατημένη αισιοδοξία φαίνεται να υπάρχει για την 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι, την ώρα που συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της.

Η ανήλικη νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την πτώση της από τον 1ο όροφο του 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, υπέστη διαδοχικές ανακοπές, ενώ σύμφωνα με τον διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» παρέμεινε σε ανακοπή για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να επανέλθει έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των γιατρών.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα τελευταία ιατρικά ευρήματα αφήνουν ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας. Η πρόσφατη αξονική τομογραφία δεν κατέδειξε μη αναστρέψιμες βλάβες, γεγονός που δίνει ελπίδα στους γιατρούς, αν και η κατάσταση της 13χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι η 13χρονη καθόταν πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, πριν χάσει την ισορροπία της και πέσει στο κενό.

Συμμαθητής της, που ήταν δίπλα της τη στιγμή της πτώσης, περιέγραψε πως το κορίτσι κάθισε για λίγο στην κουπαστή, σήκωσε το πόδι της στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, χτυπώντας με το κεφάλι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ψυχολόγοι και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών βρέθηκαν στο σχολείο, προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη στους μαθητές που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος.

Οι συμμαθητές της παραμένουν συγκλονισμένοι, ελπίζοντας πως η 13χρονη θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.