Χάιντι Κλουμ: «Μου είπαν ότι δεν είμαι πια σέξι επειδή ήμουν έγκυος»

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, Χάιντι Κλουμ, μίλησε ανοιχτά για τις περίεργες συμπεριφορές που αντιμετώπισε στον χώρο της μόδας κατά την διάρκεια της καριέρας της και ενώ ήταν έγκυος.

«Θυμάμαι ότι είχα έναν πελάτη, που όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελε να συνεργαστεί πια μαζί μου. Πίστευε ότι δεν ήμουν πια σέξι, επειδή ήμουν πλέον μητέρα. Πριν αποκτήσω παιδιά, με χαρακτήριζαν ως σέξι γυναίκα και όταν απέκτησα παιδιά, ως μητέρα. Θεωρούσαν ότι δεν μου άξιζε πλέον να έχω αυτόν τον τίτλο και ότι δεν θα μπορούσε πλέον να είναι μέρος του εαυτού μου» εξήγησε στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Paper.

Μιλώντας για την περίοδο που συμμετείχε στο Project Runway ανέφερε ότι δυσκολευόταν να βρει ρούχα εγκυμοσύνης. «Δεν έβλεπες πολλές έγκυες γυναίκες στην τηλεόραση. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή και ήταν πρόκληση για μένα. Γι' αυτό ξεκίνησα την δική μου collection με ρούχα εγκυμοσύνης. Ήμουν στην σκηνή, στην τηλεόραση με ένα project για μόδα και προφανώς χρειαζόμουν ωραία ρούχα» εξομολογήθηκε.

Η Λένι, η οποία έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της και εργάζεται ως μοντέλο παραδέχθηκε: «Παλιότερα, στη γενιά της μητέρας μου, υπήρχαν πιο αυστηρά κριτήρια στα οποία έπρεπε να ενταχθείς και νομίζω ότι πολλά έχουν αλλάξει τώρα και αυτό έχει δώσει σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους την ευκαιρία να βρεθούν στον κλάδο. Οπότε σίγουρα έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή».