Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογράφος, μου είπε ότι το χαμόγελό μου ήταν απαίσιο - Mου φώναξε και άρχισα να κλαίω

Ο γιος της Χάιντι Κλουμ, Χένρι, αποκάλυψε πώς η μητέρα του «τού ενστάλαξε πολλή αυτοπεποίθηση» για να ακολουθήσει τα βήματά της, καθώς πόζαραν μαζί για την πρώτη τους κοινή φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Elle Germany.

Ο 20χρονος Χένρι δήλωσε στην συνέντευξη που παραχώρησε εξήγησε ότι πριν ξεκινήσει την καριέρα του στη μόδα περνούσε ώρες «σκυμμένος πάνω από τον υπολογιστή του» παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Και η συμβουλή της διάσημης μητέρας του ήταν: «Να προσέχω τη στάση του σώματός μου» εξομολογείται. Πιο συγκεκριμένα αποκάλυψε: «Μου αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια και καθόμουν συνεχώς σκυμμένος πάνω από τον υπολογιστή. Αλλά η μητέρα μου, συνέβαλλε πολύ στο να αποκτήσω αυτοπεποίθηση.

Και η Χάιντι πρόσθεσε: «Είμαι θετικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι μπορείς να βελτιώσεις τη στάση σου απέναντι στον εαυτό σου και στη ζωή. Σίγουρα, μερικές φορές αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Αλλά ξέρω πώς να ανακτήσω τη θετική μου ενέργεια.»

Μάλιστα ανέφερε και ένα περιστατικό που συνέβη στο ξεκίνημά της: «Στην αρχή της καριέρας μου, έκανα το μοντέλο για ένα περιοδικό νυφικών. Ο φωτογράφος, μου είπε ότι το χαμόγελό μου ήταν απαίσιο . Μου φώναξε. Άρχισα να κλαίω. Αλλά αντί να τα παρατήσω, κάθισα μπροστά στον καθρέφτη και εξασκήθηκα στο γέλιο. Και σήμερα, οι άνθρωποι συνδέουν το χαμόγελό μου, μου με εμένα.»