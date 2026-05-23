Χαλ Σίτι-Μίντλεσμπρο 1-0: Οι «τίγρεις» επιστρέφουν στην Premier League

Η Χαλ Σίτι πήρε τη νίκη με 1-0 στις καθυστερήσεις κόντρα στη Μίντλεσμπρο και εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League μέσω τη διαδικασία των Play Offs της Championship. Η Μίντλεσμπρο βρέθηκε στον τελικό του Γουέμπλεϊ παρότι είχε ηττηθεί στον ημιτελικό, καθώς η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε λόγω... κατασκοπείας. Με τη νίκη τους αυτή οι «τίγρεις» θα ανέβουν στην Premier League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2016-17, μαζί με τις Κόβεντρι και Ίπσουιτς.

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν αρκετά κλειστός με τη Χαλ Σίτι να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει το ρυθμό χαμηλά και τους χώρους για τους αντιπάλους της κλειστούς.

Η φάση του ημιχρόνου ήταν η κεφαλιά του Μακμπέρνι της Χαλ, που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος η «Μπόρο» είχε την μπάλα συνεχώς στα πόδια της και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Η Χαλ δεν μπορούσε να βρει φάση με τίποτα.

Στο 95' όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα, οι «τίγρεις» με σουτ του ΜακΜπέρνι βρήκαν δίχτυα και έκαναν το 1-0. Οι καθυστερήσεις που δόθηκαν ήταν 8 λεπτά. Μετά από 12 λεπτά υπερπροσπάθειας, οι παίκτες της Χαλ κατάφεραν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το 1-0 υπέρ τους, που το πέτυχαν στη μοναδική τελική τους στην εστία σε όλο τον αγώνα, εξασφαλίζοντας τελικά την πολυπόθητη άνοδο.



Χαλ Σίτι: Πάντουρ, Ατζάγι, Έγκαν, Χιούζ, Κόιλ (ΜακΝάιρ 90+8'), Σλάτερ (Λάντστραμ 90+8'), Κρουκς, Τζάιλς (Χιρακάουα 76'), Μίλαρ (Γκέλχαρτ 63'), Μπελούμι (Ντράμε 76'), ΜακΜπέρνι

Μίντλεσμπρο: Μπριν, Έιλινγκ, Φράι, Μαλάντα, Μπρίτεϊν, Μόρις, Μπράουν (Σαρμιέντο 90+7'), Τάργκετ (Ίμπε 90+7'), Γουιτάκερ, ΜακΓκρί (Χάνσεν 76'), Στρέλετς (Χάκνεϊ 70')

