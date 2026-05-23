Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Αγγλία

Χαλ Σίτι-Μίντλεσμπρο 1-0: Οι «τίγρεις» επιστρέφουν στην Premier League

Η Χαλ εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League, αφού κέρδισε (1-0) τη Μίντλεσμπρο στον «τελικό των 120 εκατομμύριων λιρών».

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Χαλ Σίτι πήρε τη νίκη με 1-0 στις καθυστερήσεις κόντρα στη Μίντλεσμπρο και εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League μέσω τη διαδικασία των Play Offs της Championship. Η Μίντλεσμπρο βρέθηκε στον τελικό του Γουέμπλεϊ παρότι είχε ηττηθεί στον ημιτελικό, καθώς η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε λόγω... κατασκοπείας. Με τη νίκη τους αυτή οι «τίγρεις» θα ανέβουν στην Premier League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2016-17, μαζί με τις Κόβεντρι και Ίπσουιτς.

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν αρκετά κλειστός με τη Χαλ Σίτι να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει το ρυθμό χαμηλά και τους χώρους για τους αντιπάλους της κλειστούς.

Η φάση του ημιχρόνου ήταν η κεφαλιά του Μακμπέρνι της Χαλ, που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος η «Μπόρο» είχε την μπάλα συνεχώς στα πόδια της και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Η Χαλ δεν μπορούσε να βρει φάση με τίποτα.

Στο 95' όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα, οι «τίγρεις» με σουτ του ΜακΜπέρνι βρήκαν δίχτυα και έκαναν το 1-0. Οι καθυστερήσεις που δόθηκαν ήταν 8 λεπτά. Μετά από 12 λεπτά υπερπροσπάθειας, οι παίκτες της Χαλ κατάφεραν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το 1-0 υπέρ τους, που το πέτυχαν στη μοναδική τελική τους στην εστία σε όλο τον αγώνα, εξασφαλίζοντας τελικά την πολυπόθητη άνοδο.

Χαλ Σίτι: Πάντουρ, Ατζάγι, Έγκαν, Χιούζ, Κόιλ (ΜακΝάιρ 90+8'), Σλάτερ (Λάντστραμ 90+8'), Κρουκς, Τζάιλς (Χιρακάουα 76'), Μίλαρ (Γκέλχαρτ 63'), Μπελούμι (Ντράμε 76'), ΜακΜπέρνι

Μίντλεσμπρο: Μπριν, Έιλινγκ, Φράι, Μαλάντα, Μπρίτεϊν, Μόρις, Μπράουν (Σαρμιέντο 90+7'), Τάργκετ (Ίμπε 90+7'), Γουιτάκερ, ΜακΓκρί (Χάνσεν 76'), Στρέλετς (Χάκνεϊ 70')

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Αγγλία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader