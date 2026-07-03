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Χαλάνδρι: 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου ξενοδοχείου - Νοσηλεύεται πολυτραυματίας

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Σουρή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00, με τον ανήλικο να πέφτει στο κενό από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος είναι ζωντανός, ωστόσο φέρει σοβαρά, πολλαπλά τραύματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, με τα έως τώρα στοιχεία να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ατυχήματος.

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