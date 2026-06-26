Χαλάνδρι: 45χρονος απείλησε γειτόνισσα του με πιστόλι replica - Είχε σουγιά και μαχαίρι μαζί του

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 45χρονος, ένοικος πολυκατοικίας επί της οδού Παμφυλίας στο Χαλάνδρι, καθώς απείλησε με όπλο μια 25χρονη γειτόνισσά του.

Άγνωστο για ποιο λόγο ξεκίνησε ο καυγάς, ωστόσο, ο 45χρονος με ένα πιστόλι τύπου replika απείλησε τη νεαρή γυναίκα που έντρομη κάλεσε το «100».

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το συγκεκριμένο άτομο, να κατάσχουν το όπλο, καθώς επίσης έναν σουγιά κι ένα μαχαίρι μήκους 28 εκατοστών.

Μάλιστα, όταν οδήγησαν τον 45χρονο στο ΤΔΕΕ Χαλανδρίου, η ένταση συνεχίστηκε καθώς έκανε φασαρία και προκαλούσε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και για απείθεια.