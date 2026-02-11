Χαλάνδρι: Απομακρύνεται η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ μετά τις καταγγελίες για «σκάψιμο» και τιμωρίες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, καθώς η διευθύντρια της σχολικής μονάδας απομακρύνεται οριστικά από τα καθήκοντά της. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, η οποία γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η διευθύντρια παύεται από αύριο, 12 Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να δίνονται στην επίσημη ανακοίνωση περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της ενέργειας.

Η απομάκρυνση έρχεται ως απότοκο μιας περιόδου ακραίας έντασης. Το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη, με τους μαθητές να περιγράφουν ένα ιδιότυπο καθεστώς τιμωρίας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες —ακόμη και σκάψιμο στο προαύλιο— ως αντάλλαγμα για τη διαγραφή απουσιών και πειθαρχικών ποινών.

Το κλίμα είχε αρχίσει να βαραίνει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν κατά τη διάρκεια προσπάθειας να ανοίξει το σχολείο, εκπαιδευτικός, κατόπιν εντολής της διευθύντριας, επιχείρησε να κόψει λουκέτο με κόφτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθητή.

Τουαλέτες με «χρονόμετρο» και κλίμα φόβου

Οι μαρτυρίες γονέων και μαθητών που είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλούν αίσθηση, περιγράφοντας πρακτικές που δεν συνάδουν με εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κλειδωμένες τουαλέτες και χρονόμετρο, καθώς οι μαθητές έπαιρναν το κλειδί ένας-ένας και υπό την απειλή απουσίας αν καθυστερούσαν πέρα από τον καθορισμένο χρόνο. Πολλοί μαθητές αναγκάζονταν να φεύγουν από το σχολείο στα διαλείμματα για να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες σε γειτονικά καταστήματα. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί του σχολείου μιλούν πλέον ανοιχτά για ένα «τοξικό κλίμα», παραδεχόμενοι πως μέχρι πρότινος δίσταζαν να τοποθετηθούν δημόσια λόγω του φόβου που επικρατούσε.