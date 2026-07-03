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Χαλάνδρι: Αυτό είναι το μπαλκόνι του ξενοδοχείου από το οποίο έπεσε ο 17χρονος

Ο ανήλικος είχε επιστρέψει στο δωμάτιό του έπειτα από βραδινή έξοδο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις αδιευκρίνιστες συνθήκες της πτώσης.

ΦΩΤΟ: INTIME
ΦΩΤΟ: INTIME
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Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός, μετά από πτώση στο κεφάλι από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο ξενοδοχείο του Χαλανδρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

​Ο ανήλικος είχε φτάσει στην Ελλάδα για διακοπές από τη Βρετανία, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν φίλο του. Όπως προέκυψε, τα δύο αγόρια είχαν βγει νωρίτερα για διασκέδαση και επιστρέφοντας στο δωμάτιο, κατανάλωσαν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ πριν από το τραγικό συμβάν.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πήραν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

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