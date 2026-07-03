Χαλάνδρι: Αυτό είναι το μπαλκόνι του ξενοδοχείου από το οποίο έπεσε ο 17χρονος

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός, μετά από πτώση στο κεφάλι από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο ξενοδοχείο του Χαλανδρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

​Ο ανήλικος είχε φτάσει στην Ελλάδα για διακοπές από τη Βρετανία, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν φίλο του. Όπως προέκυψε, τα δύο αγόρια είχαν βγει νωρίτερα για διασκέδαση και επιστρέφοντας στο δωμάτιο, κατανάλωσαν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ πριν από το τραγικό συμβάν.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πήραν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.