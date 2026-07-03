Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Αγόρασε αλκοόλ με πλαστό δίπλωμα

Εγκεφαλικά νεκρός φέρεται να είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Ιουλίου από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Αρχικά, τον 17χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ ήταν ακόμη ζωντανός με σοβαρά, πολλαπλά τραύματα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 17χρονος πλέον θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του στις Αρχές, οι δυο τους το βράδυ της Πέμπτης προμηθεύτηκαν αλκοόλ από ένα ψιλικατζίδικο στο Νέο Ηράκλειο, όπου ο ανήλικος έδωσε πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Μάλιστα, ο ίδιος κατέθεσε ότι το περιστατικό πρόκειται για ατύχημα λόγω μέθης, καθώς ο φίλος του βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου.

Για το συμβάν συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ψιλικών για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.