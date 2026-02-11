Νέες καταγγελίες για το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τη διευθύντρια

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά από περιστατικό τραυματισμού μαθητή στα μέσα Δεκεμβρίου, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για καταγγελίες, κινητοποιήσεις και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προσπάθειας να ανοίξει το σχολείο ενώ τελούσε υπό κατάληψη. Όπως αναφέρουν, καθηγητής, παρουσία και κατόπιν εντολής της διευθύντριας, επιχείρησε να κόψει λουκέτο με κόφτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής. Το περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, γονείς και μαθητές κάνουν λόγο για ένα αυστηρό και τιμωρητικό πλαίσιο λειτουργίας. Όπως υποστηρίζουν, μαθητές απομακρύνονταν από τα μαθήματα και καλούνταν να εκτελούν εργασίες εντός του σχολικού χώρου, ακόμη και σκάψιμο στον προαύλιο χώρο, με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών. Καταγγελίες κάνουν λόγο για απειλές αποβολών και ποινών δημιουργούσαν κλίμα φόβου.

Κλειδωμένες οι τουαλέτες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι καταγγελίες για τις τουαλέτες του σχολείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρέμεναν κλειδωμένες, με τους μαθητές να παίρνουν το κλειδί ένας-ένας και με περιορισμένο χρόνο χρήσης. «Τα παιδιά έπαιρναν το κλειδί με χρονόμετρο. Αν καθυστερούσαν, τους καταγράφονταν απουσίες», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας. Όπως καταγγέλλεται, αρκετοί μαθητές αναγκάζονταν να εγκαταλείπουν το σχολείο στα διαλείμματα για να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες σε γειτονικά καταστήματα.

Το πρωί της Τρίτης, αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν το σχολικό κτήριο, ωστόσο οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη. Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου.

Μάλιστα, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης της διευθύντριας, ενώ εκπαιδευτικοί φέρονται να μιλούν πλέον ανοιχτά για «τοξικό κλίμα» στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι μέχρι πρότινος δίσταζαν να τοποθετηθούν δημόσια.