Χαλάνδρι: «Ζητήσαμε ταυτότητα» λέει στον FLASH υπάλληλος του μίνι μάρκετ για τον 17χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες ώρες πριν από την πτώση του 17χρονου Βρετανού από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Σε σοκ είναι οι γονείς του και ένας φίλος του με τους οποίους ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα. Μάλιστα, με τον φίλο του είχαν πάει για διασκέδαση και κατά την επιστροφή τους, πήγαν στο μίνι μάρκετ και προμηθεύτηκαν αλκοόλ για το δωμάτιο.



Μιλώντας στον FLASH, υπάλληλος του μίνι μάρκετ από το οποίο οι δύο νεαροί προμηθεύτηκαν το αλκοόλ, υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.



Μάλιστα, προτού ο υπάλληλος προχωρήσει στη συναλλαγή, ζήτησε ταυτότητα από τους δύο φίλους.



«Ο νεαρός έδειξε την ταυτότητα του στον συνάδελφο που εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια. Στην ταυτότητα φαινόταν ότι είναι 18 χρονών και τεσσάρων μηνών», λέει στον FLASH υπάλληλος του μίνι μάρκετ.

@flashgrofficial 🚨 Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς θεωρείται πλέον εγκεφαλικά νεκρός, μετά την πτώση του από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την έρευνα, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προμηθευτεί αλκοόλ χρησιμοποιώντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ενώ ο φίλος του υποστήριξε ότι η πτώση ήταν ατύχημα λόγω μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που φέρεται να πούλησε τα αλκοολούχα ποτά στον ανήλικο. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ και της ευθύνης για την εφαρμογή της νομοθεσίας. 🎤 Αλεξάνδρα Καϋμένου 🎥✂️ Γιάννης Τσακμακίδης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

«Μπήκαν στο μαγαζί γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, προτού ο υπάλληλος προχωρήσει στη συναλλαγή, ζήτησε ταυτότητα από τον έναν εκ των δύο, δηλαδή από τον νέο που έδωσε την τραπεζική κάρτα του για να πληρώσει το χρηματικό ποσό που του ζητήθηκε.



«Ήταν γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα όταν ήρθαν δύο παιδιά στο μίνι μάρκετ. Αγόρασαν αλκοόλ. Ο υπάλληλος που βρισκόταν στη βραδινή βάρδια, ζήτησε να του δείξουν ταυτότητα. Ο ένας νεαρός επέδειξε την ταυτότητά του, από την οποία φαινόταν ότι ήταν 18 ετών και τεσσάρων μηνών. Αφού έγινε ο έλεγχος, προχώρησε στην πώληση. Η πληρωμή έγινε με τραπεζική κάρτα και στη συνέχεια οι δύο νεαροί αποχώρησαν», είπε η ίδια και πρόσθεσε ότι «δεν πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά. Πάντα ζητάμε ταυτότητα πριν προχωρήσουμε σε πώληση ποτών», τόνισε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Σήμανσης έχουν συλλέξει αποτυπώματα και γενετικό υλικό από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος βρέθηκε στο κενό στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.