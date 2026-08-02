«Χαλαρός» Σαλάχ στην Μύκονο την ίδια ώρα που οι ομάδες «μάχονται» για να τον αποκτήσουν

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί να μην έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ αλλά φαίνεται πως έχει ανακαλύψει το ιδανικό μέρος για τις καλοκαιρνές του διακοπές!

Την ίδια ώρα που αρκετές τουρκικές ομάδες, όπως η Φενέρμπαχτσε, η Μπεσίκτας και η Τράμπζονσπορ, έχουν καταθέσει «αστρονομικές» προτάσεις, ο Αιγύπτιος άσος βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Μύκονο.

Μάλιστα, είναι η έκτη φορά που επισκέπτεται το «νησί των ανέμων», όπου βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του και «πιάστηκε» από τον τηλεοπτικό φακό στη γνωστή παραλία Ψαρρού,