Χαλκίδα: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής- Ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στο οδόστρωμα

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας καθώς, το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαΐου, ένας μοτοσικλετιστής αισθάνθηκε αιφνίδια αδιαθεσία ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του.

Σύμφωνα με το eviaonline, παρά το γεγονός ότι ο άνδρας κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του στην άκρη του δρόμου, δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στην άσφαλτο.

Αυτόπτες μάρτυρες που αντίκρισαν τον άτυχο 70χρονο κάλεσαν ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρει, ο ηλικιωμένος κατέληξε, με τις Αρχές να διερευνούν αν ο θάνατός του οφείλεται στην πτώση και τον τραυματισμό του ή σε παθολογικά αίτια που ενδέχεται να προκάλεσαν την ξαφνική αδιαθεσία.