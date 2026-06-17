Χαλκίδα: Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (17/6) στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline.gr, κατά την εκδήλωση της φωτιάς στο διαμέρισμα βρισκόταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στον χώρο. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Ο ηλικιωμένος παραδόθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού και προληπτικής απομάκρυνσης ενοίκων από άλλους ορόφους του κτιρίου, καθώς ο καπνός είχε επεκταθεί στους κοινόχρηστους χώρους προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.