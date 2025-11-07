Χαλκίδα: Επτά μαχαιριές δέχθηκε ο Μάριος στο οπαδικό επεισόδιο - Σήμερα η κηδεία του 20χρονου

Με τουλάχιστον επτά μαχαιριές δολοφονήθηκε ο 20χρονος Μάριος το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2025 στη Χαλκίδα, στο άγριο επεισόδιο τυφλής οπαδικής βίας που έχει συγκλονίσει την πόλη.

Ο νεαρός οπαδός έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε όλο του το σώμα, με τις πληροφορίες του eviathema να αναφέρουν ότι η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, που οδήγησαν στον θάνατο τον 20χρονο.



Η δικογραφία για τη θανατηφόρα συμπλοκή έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ για τους οκτώ ταυτοποιημένους και τον έναν άγνωστο δράστη της δολοφονίας.



Σήμερα Παρασκευή (07/11) απολογούνται οι τέσσερις συλληφθέντες οπαδοί, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, ενώ αύριο Σάββατο (08/11) ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν ακόμη τέσσερις οπαδοί, που αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα από νύσσον όργανο.



Άπαντες αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συμπλοκή, παραβάσεις των νόμων περί όπλων και αθλητισμού, ενώ δύο από αυτούς κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς ένας φέρεται να απέκρυψε τα φονικά όπλα.



Τι περιλαμβάνει η δικογραφία



Η δικογραφία, εκτεταμένη και τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος 84 εκατοστών, αεροβόλο τύπου GLOCK17, ξύλινο μπαστούνι μπέιζμπολ με λογότυπο ομάδας, γάντια μάχης, ναυτική φωτοβολίδα και κουκούλα full-face.



Παράλληλα υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, σωματικών ερευνών, αναγνώρισης υπόπτων, καθώς και ψηφιακό υλικό σε DVD.

Περιλαμβάνονται ρούχα με οπαδικά σύμβολα, που κατασχέθηκαν από επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι οι κατηγορούμενοι θα ληφθεί μετά το πέρας των απολογιών μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθορίζοντας την πορεία της υπόθεσης.



Σήμερα η κηδεία του Μάριου



Η Χαλκίδα παραμένει συγκλονισμένη από το επεισόδιο τυφλής οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου, ο οποίος το μεσημέρι (14:00) οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με τους γονείς του Μάριου να ζητούν από όλους όσοι παραβρεθούν να φορούν λευκά ρούχα.