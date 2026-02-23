Χαλκίδα: Φαντασμαγορικό show με 400 drones στην τελετή λήξης του καρναβαλιού

Εντυπωσιακά φωτίστηκε ο ουρανός της Χαλκίδας κατά την τελετής λήξης του καρναβαλιού καθώς 400 drones παρουσίασαν ένα πρωτοποριακό εναέριο θέαμα υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής.

Όπως αναφέρει το evima.gr, σε απόλυτο συγχρονισμό, τα φωτεινά ιπτάμενα σμήνη σχημάτισαν στον νυχτερινό ουρανό τον Εύριπος, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική ροή και τη δυναμική του ιστορικού πορθμού, ενώ στη συνέχεια «ζωντάνεψαν» τη μορφή της Αρέθουσα, αποδίδοντας με σύγχρονα μέσα έναν από τους διαχρονικούς μύθους της περιοχής.

Το κοινό παρακολούθησε με ενθουσιασμό το φαντασμαγορικό show, που όπως αναφέρει το evima.gr συνδύασε τεχνολογία αιχμής, πολιτιστική ταυτότητα και καλλιτεχνική δημιουργία. Οι εναλλαγές χρωμάτων και σχημάτων, η ακρίβεια των κινήσεων και η θεματική σύνδεση με την τοπική ιστορία ανέδειξαν τη βραδιά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.

Η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, με το εναέριο υπερθέαμα να αποτελεί το κορυφαίο σημείο των εκδηλώσεων και να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η παράδοση μπορεί να συνυπάρξει δημιουργικά με την καινοτομία, χαρίζοντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.