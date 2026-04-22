Χαλκίδα: Θύμα άγριας επίθεσης και βασανισμού έπεσε 70χρονη από την κόρη και τον σύντροφό της

Στη σύλληψη μιας 46χρονης και του 47χρονου συντρόφου της οδηγήθηκε η Αστυνομία μετά τις σοβαρές καταγγελίες της 70χρονης μητέρας της συλληφθείσας ότι οι κατηγορούμενοι της επιτέθηκαν με σφοδρότητα, υποβάλλοντάς την σε σωματικό και ψυχολογικό βασανισμό μέσα στο σπίτι της στη Χαλκίδα.



Σύμφωνα με όσα είπε το θύμα στους αστυνομικούς και αποκαλύπτει το eviathema, όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 20 Απριλίου. Το ζευγάρι κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα της 70χρονης, η οποία έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ οι δράστες φέρονται να προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις. Συγκεκριμένα, την οδήγησαν στον χώρο της κουζίνας, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Η γυναίκα, την επόμενη ημέρα, Τρίτη 21 Απριλίου κι ενώ βρισκόταν σε εμφανές σοκ, ζήτησε βοήθεια από την Άμεση Δράση. Περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης.



Το θύμα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηλικιωμένη είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες.

